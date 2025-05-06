Россияне ударили по Харькову 20-ю "Геранями": горел рынок "Барабашово"
Вследствие российского удара по Харькову горел крупнейший рынок города "Барабашово", а также повреждены жилые дома и автомобили, в области в результате обстрелов пострадали 11 человек.
Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь главы области: "Враг попал 20 БпЛА типа "Герань-2" по четырем районам города: Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Холодногорском по восьми локациям. На крупнейшем рынке города – "Барабашово" – вспыхнул пожар".
Детали: По словам Синегубова, около 20 торговых павильонов уничтожено полностью, еще почти 80 – повреждены. Также под обстрел попали жилые дома и припаркованные авто.
В общем оккупанты атаковали Харьковщину 8 КАБами, 7 fpv-дронами и 20 БпЛА типа "Герань-2".
В результате вражеских ударов в Изюмском районе повреждены 14 частных домов, в Купянском районе – 2 частных дома, складское помещение и 2 авто, в Харьковском районе – 8 частных домов и пожарная часть.
Предыстория:
- Ночью 6 мая российские оккупационные войска массированно атаковали ударными беспилотниками Харьков. За два часа в городе зафиксировали 20 попаданий в разных районах. Сообщалось о четырех пострадавших.