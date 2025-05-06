Коломойскому продлили содержание под стражей на 2 месяца по делу о заказном убийстве

Игорь Коломойский во время заседания Печеорского районного суда Киева, 6 мая 2025 года. Суспільне Новини/Анна Сергиец

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Игоря Коломойского по делу о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко до 4 июля 2025 года.

Источник: "Суспільне" из зала суда

Детали: Как передает "Суспільне", прокурор просил о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток, без определения размера залога.

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Адвокаты Коломойского и сам он просили отказать в этом ходатайстве.

Ранее прокурор приобщил к делу 5 томов с допросами свидетелей и выводами. Офис генерального прокурора объявил Игорю Коломойскому подозрение еще в мае 2024 года.

Что предшествовало: 8 мая 2024 года бизнесмену Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства директора одной из юридических компаний еще в 2003 году.

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По данным следствия, олигарх, чтобы отомстить, заказал убийство директора одной из юридических компаний за "невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества".

Предыстория:

В 2005 году против Коломойского возбудили уголовное дело за покушение на убийство адвоката Сергея Карпенко из-за отказа выполнять указания в корпоративном споре вокруг предприятия ДнепрСпецСталь (Запорожье). Хотя, в том же году при странных обстоятельствах дело закрыли.

В 2013-м Виктор Пинчук, который начал судебную тяжбу против Коломойского в Лондоне из-за акций Криворожского железорудного комбината, попытался реанимировать это дело и доказать причастность Коломойского к заказу убийства Карпенко.

Но тогда судья Высокого суда Лондона решил, что "эпизод о Карпенко" не будут включать в процесс.

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