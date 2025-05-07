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СМИ: В результате ударов Индии по Пакистану есть погибшие, среди них – ребенок

Ольга ГлущенкоСреда, 7 мая 2025, 00:32
СМИ: В результате ударов Индии по Пакистану есть погибшие, среди них – ребенок
фото: DawnNewsTV

В результате индийских ударов по Пакистану погибли три человека, включая ребенка, 12 человек получили ранения.

Источник: военный спикер Пакистана Ахмед Шариф Чаудри телеканалу Geo TV, цитирует CNN

Детали: По словам спикера, по меньшей мере двое мирных жителей погибли в Котле, тогда как ребенок погиб в Ахмедпур-Восток на юге Пакистана, еще 12 человек получили ранения.

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Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что в результате военной операции Индии "погибли гражданские лица, в том числе женщины и дети".

Что предшествовало: Власти Индии объявили, что начали атаку на "террористическую" инфраструктуру в Пакистане.

ИндияПакистанвойна
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