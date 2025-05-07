В России заявили об атаке дронов на Москву

Российские власти заявили, что их ПВО в ночь на 7 мая якобы сбили 7 беспилотников, которые летели на Москву, из-за угрозы дронов закрывали аэропорт "Шереметьево".

Источник: мэр Москвы Сергей Собянин, "Русская служба ВВС"

Прямая речь Собянина: "Силами ПВО Минобороны отражена атака семи беспилотников, которые летели на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

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Детали: "Русская служба ВВС" пишет, что о пролете многих беспилотников и стрельбе ПВО по ним сообщают, в частности, жители района Кубинки к западу от Москвы, которых цитируют российские новостные телеграм-каналы, а также ее собственные источники.

В течение вечера вторника Собянин в нескольких постах в соцсетях заявил, что под Москвой сбито восемь дронов.

О последствиях Собянин ничего не пишет, а лишь добавляет к каждому сообщению фразу: "На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

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Росавиация объявила, что с часу ночи закрыт аэропорт "Шереметьево" – он расположен к северо-западу от Москвы.

Кроме того, российские паблики сообщили об отключении мобильного интернета в более 30 городах РФ из-за угрозы атаки беспилотников.

Что предшествовало: Прошлой ночью в ряде российских городов, в частности Москве, приостановили работу аэропортов из-за атаки беспилотников. В Москве сбито не менее 19 дронов, один из которых упал вблизи многоэтажного жилого дома.