Пакистан заявил о сбитии 5-ти индийских самолетов и беспилотника – CNN

По данным CNN, Пакистан, согласно его заявлениям, сбил 5 индийских самолетов и беспилотник.

Источник: CNN со ссылкой на источники в пакистанской службе безопасности и правительстве

Детали: Издание отмечает, что высокопоставленный источник в пакистанской разведке сообщил, что три индийских самолета, а также один беспилотник, были сбиты в местах "в пределах индийской территории".

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Еще один высокопоставленный источник в правительстве Пакистана подтвердил, что были сбиты три самолета и один беспилотник.

CNN добавляет, что не может самостоятельно проверить эти заявления и обратилось к правительству и военным Индии за комментарием.

Обновлено: Позже издание уточнило, что, по данным пакистанских источников в службах безопасности, Пакистан после нападения Индии сбил пять самолетов индийских ВВС и один беспилотник.

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Что предшествовало: Власти Индии объявили, что начали атаку на "террористическую" инфраструктуру в Пакистане.