Из-за вражеской атаки в Киеве двое погибших, среди пострадавших – 4 детей

Утром 7 мая в ГСЧС сообщили, что в результате вражеской атаки на Киев два человека погибли, 5 пострадали, из них - 4 ребенка.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "Спасатели работали в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах".

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Детали: В Святошинском районе произошло попадание обломков в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на 6, 7, 8 и 9 этажах. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м.

Дословно ГСЧС: "Спасены 5 человек - 1 взрослый и 4 детей (3 детей с ожогами госпитализировали). Работы по спасению продолжаются".

Детали: В Соломенском районе обломки БпЛА упали на открытую территорию.

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В Днепровском районе беспилотник упал на многоэтажный жилой дом, в результате чего произошло частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах.

По данным спасателей, обошлось без возгорания и пострадавших.

В Шевченковском районе произошло падение обломков БпЛА на 5-этажный жилой дом. Как следствие - возгорание квартир на 3-м и 5-м этажах.

Дословно ГСЧС: "Во время тушения обнаружены тела 2 человек. Пожар ликвидирован".

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС