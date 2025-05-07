Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дроны атаковали заводи оборонный промышленности в российских Туле и Саранске: бушуют пожары

Ирина БалачукСреда, 7 мая 2025, 07:38
Дроны атаковали заводи оборонный промышленности в российских Туле и Саранске: бушуют пожары
ПОЖАР В САРАНСКЕ. ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

Ночью 7 мая дроны атаковали объекты оборонный промышленности в несколько регионах России – там бушуют пожары.

Источник: губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, глава Республики Мордовия Артем Здунов, российский Telegram-канал Astra

Прямая речь Миляева: " В результате работы сил ПВО над Тульской областью уничтожено 4 беспилотника. Оперативные службы продолжают свою работу на местах… Дежурные средства ПВО в повышенной боевой готовности и отражают уже пятую волну атаки".

Реклама:

Детали: Здунов только написал, что существует "беспилотная опасность на территории Саранска" и что "работают экстренные службы и правоохранительные органы".

Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что в Туле после атаки БпЛА возник пожар в районе двух крупнейших предприятий оборонной промышленности РФ, которые входят в госкорпорацию "Ростех".

В частности в Туле видели дым в районе улицы Щегловская засека.

На этой улице находится АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова", которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия для сухопутных войск, ВМФ и ВКС, систем противовоздушной обороны, скорострельных пушек и боевого стрелкового оружия, а также продукцией гражданского назначения.

РЕКЛАМА:

Также на этой улице расположен "Научно-производственное объединение СПЛАВ", производящее реактивные системы залпового огня, тяжелых огнеметных систем, боеприпасов к ним, авиационных неуправляемых и корректируемых ракет.  

Предприятия находятся примерно в километре друг от друга. Что именно горит, пока неизвестно.

Также дым после атаки БпЛА видели в Саранске (Мордовия). В городе возникли 2 пожара, один их них в районе Химмаша. 

 
Пожары в Саранске 
Фото Из Telegram-каналА AStra

По словам местных жителей, снова атаковали завод "Оптико-волоконные системы", там вспыхнул пожар. 

 
Пожар на заводе "Оптико-волоконные системы"
Фото Из Telegram-каналА AStra

В нескольких километрах от него горит еще одно здание. 

 
Пожар в Саранске 
"Оптико-волоконных систем"

По данным Astra, в нескольких километрах от "Оптико-волоконных систем" находятся Саранский механический завод и завод "Сарансккабель-Оптика", которые могли быть целью второй атаки.


Согласно сайту предприятия, АО "Оптиковолоконные Системы" – первый и единственный в России завод по производству оптического волокна, расположенный в Саранске.

Этот завод уже был атакован в начале апреля.

Росcиябеспилотникипожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, дополнено Из-за вражеской атаки в Киеве 2 погибших, 8 пострадавших, среди них – 4 детей
Индия нанесла ракетные удары по объектам в Пакистане
Трамп заявил, что США прекратят атаковать хуситов
Reuters: Еврокомиссия подготовила предложение 17-го пакета санкций против РФ
ЕС полностью откажется от экспорта российского газа до конца 2027 года
Профильный комитет поддержал ратификацию соглашения со США о недрах
Все новости...
Росcия
В России заявили об атаке дронов на Москву
Канада начала процедуру конфискации российского Ан-124 в пользу Украины
В Сумах объявили двухдневный траур
Последние новости
08:10
фото Оккупанты ударили КАБами по Днепропетровской области: 8 раненых, из них 2 – "тяжелые"
07:57
ВСУ уже отминусовали более 960 тысяч оккупантов
07:38
фото, видео Дроны атаковали заводи оборонный промышленности в российских Туле и Саранске: бушуют пожары
07:12
фото, дополнено Из-за вражеской атаки в Киеве 2 погибших, 8 пострадавших, среди них – 4 детей
06:56
"Мир не может позволить себе военное противостояние между Индией и Пакистаном" – генсек ООН
06:48
В Киеве снова работает ПВО
05:36
На Киевщине из-за вражеской атаки дронов произошел пожар, повреждены 10 автомобилей
04:50
Администрация Трампа предлагала Украине принимать депортированных из США граждан третьих стран – СМИ
04:16
ОбновленоВражеская атака БпЛА на Киев: разрушения и пожары в многоэтажках, есть погибшие и пострадавшие
03:18
ОбновленоПакистан заявил о сбитии 5-ти индийских самолетов и беспилотника – CNN
Все новости...
Реклама:
Реклама: