Дроны атаковали заводи оборонный промышленности в российских Туле и Саранске: бушуют пожары

ПОЖАР В САРАНСКЕ. ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА ASTRA

Ночью 7 мая дроны атаковали объекты оборонный промышленности в несколько регионах России – там бушуют пожары.

Источник: губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, глава Республики Мордовия Артем Здунов, российский Telegram-канал Astra

Прямая речь Миляева: " В результате работы сил ПВО над Тульской областью уничтожено 4 беспилотника. Оперативные службы продолжают свою работу на местах… Дежурные средства ПВО в повышенной боевой готовности и отражают уже пятую волну атаки".

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Детали: Здунов только написал, что существует "беспилотная опасность на территории Саранска" и что "работают экстренные службы и правоохранительные органы".

Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что в Туле после атаки БпЛА возник пожар в районе двух крупнейших предприятий оборонной промышленности РФ, которые входят в госкорпорацию "Ростех".



В частности в Туле видели дым в районе улицы Щегловская засека.

На этой улице находится АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова", которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия для сухопутных войск, ВМФ и ВКС, систем противовоздушной обороны, скорострельных пушек и боевого стрелкового оружия, а также продукцией гражданского назначения.

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Также на этой улице расположен "Научно-производственное объединение СПЛАВ", производящее реактивные системы залпового огня, тяжелых огнеметных систем, боеприпасов к ним, авиационных неуправляемых и корректируемых ракет.

Предприятия находятся примерно в километре друг от друга. Что именно горит, пока неизвестно.



Также дым после атаки БпЛА видели в Саранске (Мордовия). В городе возникли 2 пожара, один их них в районе Химмаша.

Пожары в Саранске Фото Из Telegram-каналА AStra

По словам местных жителей, снова атаковали завод "Оптико-волоконные системы", там вспыхнул пожар.

Пожар на заводе "Оптико-волоконные системы" Фото Из Telegram-каналА AStra

В нескольких километрах от него горит еще одно здание.

Пожар в Саранске "Оптико-волоконных систем"

По данным Astra, в нескольких километрах от "Оптико-волоконных систем" находятся Саранский механический завод и завод "Сарансккабель-Оптика", которые могли быть целью второй атаки.

Пожежа у російському Саранську після атаки БпЛА. Тут розташовані кілька заводів оборонної промисловості Росії. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/ytm9F32bh1 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 7, 2025



Согласно сайту предприятия, АО "Оптиковолоконные Системы" – первый и единственный в России завод по производству оптического волокна, расположенный в Саранске.

Этот завод уже был атакован в начале апреля.