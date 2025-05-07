Подозреваемый в расстреле украинских пленных получил должность министра в Северной Осетии

Оккупант, военный преступник и министр труда Северной Осетии Юрий Абаев. Фото из Telegram Меняйло

Власти Северной Осетии назначили новым министром труда и соцзащиты 34-летнего Юрия Абаева – бывшего офицера российской армии с позывным "Буйвол", которого Главное управление разведки Украины идентифицировало как одного из убийц украинских военнопленных.

Источник: российский Telegram-канал Astra, глава Северной Осетии Сергей Меняйло и ГУР в Telegram

Прямая речь Меняйло: "Юрий Абаев… назначен министром труда и соцразвития Северной Осетии… Как его наставник, знаю, на что он способен. Уверен – справится".

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Абаев и Меняйло ФОТО ИЗ TELEGRAM МЕНЯЙЛА

Детали: По словам главы Северной Осетии, Абаев имеет звание "героя России", также он кавалер ордена "мужества".

Меняйло охарактеризовал его как "дисциплинированного" и "ясно понимающего, зачем он здесь и что нужно делать".

Должность Абаев получил по Путинской программе "Время героев", согласно которой во власть решили набирать тех, кто воевал в войне против Украины.

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Абаев воевал против Украины ФОТО ИЗ TELEGRAM МЕНЯЙЛА

Ранее Абаев служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку и дослужился до заместителя командира части.

В июне 2024 года Главное управление разведки Украины сообщило, что идентифицировало российских военных, причастных к расстрелу украинских военнопленных в мае 2024 вблизи населенного пункта Работино в Запорожской области.

Ими оказались оккупанты, входившие в состав штурмовой группы 70-го мотострелкового полка (в/ч 71718) 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного округа ВС РФ.

Военные преступники, причастные к расстрелу украинских военнопленных фото из Telegram ГУР

Сообщалось, что на момент казни украинских военнопленных под Роботиным 70-м мотострелковым полком ВС РФ командовал подполковник Абаев Юрий Маирбекович, 10.12.1990 г.р., позывной "Буйвол".