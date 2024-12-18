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В России решили набирать участников войны против Украины во власть

Ирина БалачукСреда, 18 декабря 2024, 11:16
В России решили набирать участников войны против Украины во власть
Российские оккупанты во время встречи с российскими школьниками. Фото bbratstvo.com

В России решили запустить компании по подготовке и набору участников войны против Украины в органы власти и госкомпании.

Источник: российское издание "Коммерсант"

Детали: Такие планы появились после того, как глава РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" заявил о необходимости создавать подобные программы на региональном уровне.  

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Сообщается, что это должно помочь оккупантам "не только вернуться в привычную жизнь, но и продвинуться вверх по карьерной лестнице".

Издание напоминает, что 1 марта в России запустили программу под названием "Время героев" для участников войны. И некоторые из первых ее 83 слушателей уже получили высокие посты. Среди них полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава "Движения первых" Артур Орлов, врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов и др.

Некоторые чиновники уже откликнулись на инициативу Путина: в частности, в Санкт-Петербурге программу обещают запустить "ближайшее время", в Смольном – с весны 2025 года. В Нижегородской области сообщили, что обучение начнут с января, оно продлится до мая и будет включать "современные методы и технологии управления, повышение личной эффективности, оценку потенциала и определение траектории развития участников".

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В Подмосковье программу обещают запустить с 2025 года, обучение будут проводить по направлениям "Гражданский активист", "Управленец", "Профильный специалист" и "Предприниматель".

В Ставрополье после поручения Путина решили организовать для участников войны "наставничество" со стороны "краевых министров, глав муниципалитетов, руководителей крупных краевых организаций и предприятий" и стажировку после обучения.  

Предыстория:

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