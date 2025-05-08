Трамп о Второй мировой: "Мы вступили в эту войну и выиграли ее"
Президент США Дональд Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне стала возможной "преимущественно благодаря" Штатам, по его словам, "США вступили в эту войну и выиграли ее".
Источник: Трамп, цитирует "Укринформ"
Прямая речь Трампа: "Победа была одержана преимущественно благодаря нам – нравится вам это или нет, – но мы вступили в эту войну и выиграли ее".
Детали: При этом президент США добавил, что Соединенным Штатам "очень помогали много замечательных союзников".
"Но, думаю, никто не сказал бы, что мы не были доминирующей силой в этой войне", – сказал он.
По словам Трампа, именно американские танки, корабли, грузовики, самолеты и военнослужащие разгромили врага 80 лет назад.
Прямая речь Трампа: "Без Америки освобождение никогда бы не произошло. И поэтому мы должны отдать дань уважения тем людям, которые подарили нам победу".
Детали: Он добавил, что Штаты восстановили мир и помогли странам в восстановлении – "это то, чего другие в основном не делали".
Трамп отметил, что хотя Россия "потеряла миллионы людей, и это было абсолютно важным фактором, но такого важного фактора, как мы, не было".
Прямая речь Трампа: "Мы выиграли войну..., но праздновали все, кроме Соединенных Штатов Америки".
Детали: По словам президента, 8 мая будет оставаться рабочим днем, поскольку "у нас и так слишком много праздников".
Что предшествовало: Трамп объявил, что 8 мая в Соединенных Штатах будут отмечать День победы во Второй мировой войне, а 11 ноября - в Первой мировой войне.
Предыстория:
- В ноябре 2004 года, решением 59-й сессии Генассамблеи ООН, 8 и 9 мая были провозглашены Днями памяти и примирения по чествованию всех жертв Второй мировой войны.
- В Украине с 2023 года 8 мая установлено Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
- В то же время правитель РФ Владимир Путин жаловался, что "Россия сталкивается с тем, что итоги Второй мировой войны и роль СССР в победе пересматриваются сегодня в угоду корыстным политическим интересам".
- Согласно открытым источникам, потери США во Второй мировой войне составили 418 тысяч человек.
- Наибольшие потери понесли страны, которые входили в СССР - 26,6 млн, Китай - 13,5 млн, Германия - 6,48 млн, Польша - 6 млн (из них более половины - евреи, жертвы Холокоста), Япония - 3,76 млн и Индия - 3 млн.
- Как отмечает Украинский институт национальной памяти, Украина сделала значительный вклад в победу над нацизмом и союзниками Германии. Ценой этого стали чрезвычайные потери украинцев и граждан Украины других национальностей в течение 1939-1945 годов. Самые тяжелые - демографические, которые оцениваются в 8-10 миллионов человек.