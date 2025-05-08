Трамп о Второй мировой: "Мы вступили в эту войну и выиграли ее"

Президент США Дональд Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне стала возможной "преимущественно благодаря" Штатам, по его словам, "США вступили в эту войну и выиграли ее".

Источник: Трамп, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Трампа: "Победа была одержана преимущественно благодаря нам – нравится вам это или нет, – но мы вступили в эту войну и выиграли ее".

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Детали: При этом президент США добавил, что Соединенным Штатам "очень помогали много замечательных союзников".

"Но, думаю, никто не сказал бы, что мы не были доминирующей силой в этой войне", – сказал он.

По словам Трампа, именно американские танки, корабли, грузовики, самолеты и военнослужащие разгромили врага 80 лет назад.

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Прямая речь Трампа: "Без Америки освобождение никогда бы не произошло. И поэтому мы должны отдать дань уважения тем людям, которые подарили нам победу".

Детали: Он добавил, что Штаты восстановили мир и помогли странам в восстановлении – "это то, чего другие в основном не делали".

Трамп отметил, что хотя Россия "потеряла миллионы людей, и это было абсолютно важным фактором, но такого важного фактора, как мы, не было".

Прямая речь Трампа: "Мы выиграли войну..., но праздновали все, кроме Соединенных Штатов Америки".

Детали: По словам президента, 8 мая будет оставаться рабочим днем, поскольку "у нас и так слишком много праздников".

Что предшествовало: Трамп объявил, что 8 мая в Соединенных Штатах будут отмечать День победы во Второй мировой войне, а 11 ноября - в Первой мировой войне.

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