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Возросло количество жертв российского удара по автобусу в Марганце: уже 10 погибших

Ирина БалачукЧетверг, 8 мая 2025, 12:20
Возросло количество жертв российского удара по автобусу в Марганце: уже 10 погибших
Поврежденный российским ударом автобус в Марганце и раненые или погибшие пассажиры. Фото ГСЧС

В больнице умер мужчина, который получил ранения во время российского удара дроном по автобусу в городе Марганец Днепропетровской области 23 апреля – таким образом количество жертв этой атаки возросло до 10.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "В больнице умер 59-летний мужчина, который получил ранения во время вражеского удара по автобусу в Марганце 23 апреля".

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Детали: Лысак подчеркнул, что эта вражеская атака унесла жизни 10 человек.

Предыстория:

Днепропетровская областьбеспилотникижертвы
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