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Россияне ударили дроном по автобусу в Марганце: 9 погибших, 49 раненых

Ирина Балачук, Анастасия ПроцСреда, 23 апреля 2025, 11:36
Россияне ударили дроном по автобусу в Марганце: 9 погибших, 49 раненых
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

9 человек погибли и еще 49 получили ранения в результате российских ударов дронами по городу Марганец Днепропетровской области утром 23 апреля.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак и ГСЧС в Telegram

Прямая речь главы области: "Агрессор ударил дроном-камикадзе по Марганцу. По предварительной информации, погибли 7 человек. Еще 6 – ранены. Информацию уточняем".

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Обновлено: В 8:30 Лысак добавил, что количество жертв российского удара возросло до 9. Погибли 7 женщин и 2 мужчин.

 
Фото ГСЧС

"Вражеская атака унесла 9 жизней. Соболезнования родным и близким. Постоянно растет количество пострадавших. По информации на сейчас, их 30", – сообщил глава ОВА. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

По словам Лысака, россияне ударили дроном-камикадзе по автобусу с работниками предприятия. 

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Фото ГСЧС

Позже в ГСЧС уточнили, что в автобус попал российский FPV-дрон. Служба также опубликовала фото с места удара.

 
Фото ГСЧС

На них видно поврежденную крышу автобуса и много погибших или раненых людей внутри и вблизи транспортного средства. 

 
Фото ГСЧС
 
Фото ГСЧС

Дополнено: Около 11:30 Лысак сообщил, что количество пострадавших возросло до 42-х, 39 из них госпитализировали. 

Детали: Также из-за российской атаки горело аграрное предприятие и пострадали 2 человека в Синельниковском районе.

"Из-за атаки БпЛА в Раевской общине Синельниковского района пострадали двое мужчин – 40 и 48 лет. Оба будут лечиться амбулаторно. Возник пожар на аграрном предприятии. Спасатели укрощают огонь", – сообщил Лысак. 

Также, по его словам, россияне FPV-дронами атаковали Никопольский район – целились по райцентру, Покровской и Марганецкой общинах. В результате этих атак обошлось без погибших и раненых.

"Защитники неба сбили в области 4 вражеских беспилотника. Воздушная тревога все еще продолжается. Позаботьтесь о безопасности", – подытожил Лысак.

Обновлено: В 15:00 Лысак написал, что количество пострадавших возросло до 49.

Прямая речь: "31 человек госпитализирован. Четверо – по двое мужчин и женщин – в тяжелом состоянии".

Днепропетровская областьбеспилотникижертвы
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