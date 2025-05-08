Зеленский внес в Раду законопроект о военном омбудсмане

Президент Владимир Зеленский внес 8 мая в Верховную Раду проект закона о военном омбудсмане.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Законопроект определен Зеленским как неотложный и зарегистрирован под номером 13266.

Реклама:

Сейчас он получен Радой и передан на рассмотрение руководству.

Текст документа на сайте Рады не обнародован.

Предыстория:

РЕКЛАМА: