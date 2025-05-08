Зеленский внес в Раду законопроект о военном омбудсмане
Четверг, 8 мая 2025, 14:24
Президент Владимир Зеленский внес 8 мая в Верховную Раду проект закона о военном омбудсмане.
Источник: сайт Верховной Рады
Детали: Законопроект определен Зеленским как неотложный и зарегистрирован под номером 13266.
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Сейчас он получен Радой и передан на рассмотрение руководству.
Текст документа на сайте Рады не обнародован.
Предыстория:
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- 18 ноября министр обороны Рустем Умеров объявил, что в Украине появится военный омбудсмен - он будет заниматься защитой прав военнослужащих. Тогда Умеров говорил, что о назначении объявят уже вскоре.
- 19 ноября 2024 года Зеленский заявил, что поручил Министерству обороны и военному командованию выбрать и назначить военного омбудсмена в ближайшее время.
- 30 декабря президент Владимир Зеленский назначил на должность военного омбудсмена правозащитницу, волонтера, главу "Медийной инициативы за права человека" Ольгу Решетилову.
- Уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей Ольга Решетилова заявила, что за 20 дней поступило 3876 обращений, из которых более 300 не касались ее ведомства.