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Власть не готовит снижение мобилизационного возраста в Украине – Зеленский

Ангелина Страшкулич, Станислав ПогориловВторник, 19 ноября 2024, 12:47
Власть не готовит снижение мобилизационного возраста в Украине – Зеленский
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде 19 ноября заявил, что власть не готовит снижение мобилизационного возраста.

Источник: корреспондент "Украинской правды" со ссылкой на выступление главы государства в парламенте

Прямая речь: "Министерство обороны и военное командование должны представить нашему обществу новую систему контрактов о службе в ВСУ для граждан, которые не достигли возраста мобилизации, но хотят проявить себя наилучшим образом в защите Украины. Эти контракты будут иметь ощутимую, очень конкретную мотивационную составляющую.

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И не нужно никаких спекуляций: наше государство не готовит снижение мобилизационного возраста. На основе новых контрактных подходов мы должны постепенно переходить к формированию армии в большей степени благодаря контрактам, а не только мобилизации".

Детали: В то же время президент сообщил, что поручил Министерству обороны и военному командованию выбрать и назначить военного омбудсмена. Зеленский отметил, что внутри Сил обороны должны быть возможности для воинов решать проблемы, возникающие из-за нарушения их прав.

Предыстория: 

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  • Сейчас в Украине мобилизуют военнообязанных с 25 до 60 лет. Уже длительное время в обществе ведутся дискуссии относительно вероятного снижения мобилизационного возраста.
  • В октябре министр обороны Рустем Умеров, комментируя заявление представителя советника президента, что США якобы давили на Украину относительно снижения возраста мобилизации до 18 лет, заявил, что мобилизация в Украине происходит в соответствии с действующим законодательством.

Узнать больше: Старикам здесь место. Как ВСУ стали армией 40+ и повлияет ли снижение мобилизационного возраста на боеспособность

мобилизацияЗеленский
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