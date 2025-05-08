С начала "перемирия Путина" россияне атаковали более 100 раз по всему фронту

С начала суток 8 мая российская армия продолжала штурмовые действия по всей линии фронта, количество боевых столкновений достигло 117.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00

Детали: Указывается, что россияне обстреливали со своей территории приграничные села Сумщины.

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Больше всего боевых столкновений было на Покровском направлении - 41. На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 17 раз.

На Харьковском направлении украинские защитники отбили две атаки агрессора, еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Купянском направлении враг совершил 3 штурмовые действия, на Северском направлении - 2, на Краматорском - 2, на Торецком - 5, на Новопавловском - 19, на Ореховском направлении - 3, на Приднепровском - 2.

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На Курском направлении украинские защитники отбили семь атак россиян, сообщили в Генштабе.

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