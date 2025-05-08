Зеленский надеется, что новоизбранный Папа поддержит достижение "справедливого мира"

Президент Владимир Зеленский поздравил с избранием Папу Римского Льва XIV, которым стал 69-летний американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Искренне поздравляю Папу Римского Льва XIV с избранием на престол святого Петра и началом понтификата.

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Украина высоко ценит последовательную позицию Святого Престола по соблюдению международного права, осуждение военной агрессии Российской Федерации против Украины и защиты прав невинных гражданских лиц".

Детали: По его словам, в этот решающий для нашей страны момент надеемся на дальнейшую моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана усилий Украины, направленных на восстановление справедливости и достижения прочного мира".

"Желаю Его Святейшеству Льву XIV мудрости, вдохновения, духовных и физических сил в выполнении его высокой миссии", - отметил президент.

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Что предшествовало: Новым Папой Римским избран 69-летний американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который взял себе папское имя Лев XIV.