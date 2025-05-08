Зеленский: Трамп подтвердил, что хочет завершения этой войны

Президент Владимир Зеленский 8 мая провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, они приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Обсудили необходимость дальнейших усилий ради мира, в частности конкретные шаги, которые могут быть сделаны. Президент Трамп поинтересовался ситуацией на поле боя, и я коротко его проинформировал. Также сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня.

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Мы ожидаем от России согласия с этим предложением. Я также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня".

Детали: По словам Зеленского, Трамп в разговоре подтвердил, что хочет завершения этой войны, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня.

Также главы государств поздравили народы с днем победы над нацизмом и приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве.

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Что предшествовало:

Ранее Трамп заявил, что планирует 8 мая поговорить с Зеленским о соглашении об "экономическом партнерстве", ратифицированном Верховной радой.