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Кандидат в президенты Румынии требует от Украины компенсации за оказанную помощь

Олег Павлюк, Иван ДьяконовПятница, 9 мая 2025, 01:23
Кандидат в президенты Румынии требует от Украины компенсации за оказанную помощь
Джордже Симион. Фото: Getty Images

Лидер ультраправой румынской партии "Альянс за Союз румын" (AUR) Джордже Симион, победивший в первом туре выборов президента Румынии, требует от Украины компенсировать предоставленную его страной помощь.

Источник: Digi24, передает "Европейская правда"

Симион заявил, что его позиция относительно захватнической войны России против Украины – "это нейтралитет, не эскалация и не поставки оружия, а присоединение к политике Трампа".

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Он повторил, что выступает против дальнейшей помощи Украине, зато в случае победы на выборах президента Румынии "сосредоточится на собственном населении".

"Украина нуждается в нас, а не мы в Украине. Украина должна уважать сообщество румын, которые живут в Украине. Мы хотим компенсации за участие Румынии до сих пор в военных действиях", – заявил Симион.

Ультраправый румынский политик сказал, что форма такой компенсации еще может обсуждаться.

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"Но за систему Patriot, подаренную Клаусом Йоханнисом как национальную измену, и другие расходы, которые румыны сделали из собственного кармана, мы должны получить что-то взамен", – утверждает кандидат.

Напомним, 4 мая в Румынии прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого победу одержал лидер ультраправых Джордже Симион, который набрал 40,94%, а либеральный мэр Бухареста Никушор Дан – 20,99%.

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Румынияпомощь Украиневиборы
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