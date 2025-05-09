Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сийярто заявил, что Венгрия высылает 2 украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоПятница, 9 мая 2025, 16:54
Сийярто заявил, что Венгрия высылает 2 украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже
Петер Сийярто, фото: Getty images

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна выдворяет двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Источник: Telex, "Европейская правда"

Детали: Сийярто пожаловался на "все более сильную антивенгерскую пропаганду" в Украине и "кампанию по дискредитации против венгров".

Реклама:

Он сообщил, что двое "шпионов", которые якобы действовали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште, были 9 мая высланы из Венгрии. Решение только что было передано украинскому послу в Будапеште.

"Последняя кампания против венгров имеет ту же цель, что и предыдущие. Мы, венгры, хотим мира, мы говорим "нет" войне, мы никогда не поставляли оружие Украине и не будем этого делать. Мы не позволяли и не позволим втянуть нас в эту войну", – заявил он.

Отметим, такие события вызвала информация о том, что Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность на Закарпатье – в частности, "прощупывала почву" относительно настроений местных жителей и их реакции на потенциальное появление в регионе "венгерских миротворцев".

РЕКЛАМА:

Сначала Сийярто заявил, что Будапешт не получал от Киева официальных сообщений о разоблаченной сети венгерских шпионов, и вспомнил об "антивенгерской пропаганде".

ВенгрияшпионажУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Украине годовая инфляция выросла до 15,1%
Сийярто заявил, что Венгрия высылает 2 украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже
фото, видеоЗадержан проректор академии Госпогранслужбы
Вторые сутки "Шахедов" нет, но РФ бомбит Сумщину даже во время парада Путина – Игнат
фото В Эстонии на границе с РФ вывесили плакат с "Путлером"
Глава МИД в новом правительстве Германии Вадефуль приехал в Украину
Все новости...
Венгрия
Каллас о венгерском вето относительно вступления Украины в ЕС: У нас есть план Б и план В
Сийярто отреагировал на разоблачение венгерской шпионской сети в Украине
СБУ заявила о разоблачении шпионской сети военной разведки Венгрии
Последние новости
17:03
В Украине годовая инфляция выросла до 15,1%
17:02
Украинские компании Himera и Aerobavovna испытали ретранслятор B1 на аэростате
16:57
Бойкот сборной Украины, драка и громкий скандал: что происходит в мужской гимнастике
16:56
Так откуда взялся коронавирус? Ученые нашли новые доказательства того, что он происходит с рынка диких животных
16:54
Сийярто заявил, что Венгрия высылает 2 украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже
16:44
Ткаченко утвердил новую структуру КГГА, чтобы не допустить политизации управления: у Кличко отреагировали
16:31
После инцидента в Финском заливе Украину пригласили в расширенное партнерство JEF
16:28
Из Сумской области эвакуировали женщину с 12 собаками: она жила на своей улице одна
16:26
Спецслужащие СБУ засветились на дне рождения мужчины, причастного к игорному бизнесу
16:11
ЕС на 1 млрд евро от росактивов закажет оружие в украинского оборонпрома
Все новости...
Реклама:
Реклама: