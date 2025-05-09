Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ответ на действия Будапешта Украина высылает двух венгерских дипломатов

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоПятница, 9 мая 2025, 19:53
В ответ на действия Будапешта Украина высылает двух венгерских дипломатов
Андрей Сибига, фото: МИД

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии. Они должны покинуть страну в течение 48 часов.

Источник: глава украинского Министерства иностранных дел Андрей Сибига, "Европейская правда"

Детали: В пятницу, 9 мая, Украина выслала двух венгерских дипломатов в ответ на действия страны: они должны покинуть Украину в течение 48 часов.

Реклама:

"Только что мы пригласили посла Венгрии в МИД Украины и вручили ему соответствующую ноту", – заявил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что Украина действует в ответ на действия Венгрии, исходя из принципа взаимности и национальных интересов.

Как известно, в пятницу Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в Закарпатье – в частности, "прощупывала почву" относительно настроений местных жителей и их реакции на потенциальное появление в регионе "венгерских миротворцев".

РЕКЛАМА:

Сначала глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не получал от Киева официальных сообщений о разоблаченной сети венгерских шпионов, и упомянул об "антивенгерской пропаганде".

Но через несколько часов Будапешт заявил, что высылает двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Также венгерские власти утверждают, что заявление Украины о разоблачении разведывательной сети Венгрии на своей территории свидетельствует о сотрудничестве Киева и оппозиционной партии "Тиса".

ВенгрияУкраинашпионажМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Санкции против россиян и компаний из Ирана, Китая и Узбекистана: Зеленский подписал указ
В ответ на действия Будапешта Украина высылает двух венгерских дипломатов
У Орбана после разоблачения своих шпионов в Украине заявили, что Киев поддерживает оппозицию Венгрии
США и Европа готовят предложение 30-дневного "прекращения огня" в Украине – СМИ
фотоМужчине, который застрелил военного и его тещу под Киевом, избрали меру пресечения
YouTube заблокировал канал Арестовича и других подсанкционных лиц
Все новости...
Венгрия
У Орбана после разоблачения своих шпионов в Украине заявили, что Киев поддерживает оппозицию Венгрии
Сийярто заявил, что Венгрия высылает 2 украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже
Каллас о венгерском вето относительно вступления Украины в ЕС: У нас есть план Б и план В
Последние новости
20:20
Туск говорит, что присутствие европейских лидеров на параде в Москве 9 мая вызывает стыд
20:14
Науседа: обучение JEF станет лучшим сдерживающим фактором для России
20:06
Немецкого депутата критикуют за встречу с доверенными лицами Путина в Баку
20:02
Армия РФ нанесла авиаудары по селу на Сумщине: погиб человек, еще один ранен
20:01
Санкции против россиян и компаний из Ирана, Китая и Узбекистана: Зеленский подписал указ
19:55
Магучих с лучшим результатом сезона выиграла коммерческий турнир в Дохе
19:54
Адвокаты парней, обвиняемых в изнасиловании девочки в Закарпатье, подали апелляцию на приговор
19:53
В ответ на действия Будапешта Украина высылает двух венгерских дипломатов
19:51
Иностранные банки избавились от рекордного количества гособлигаций Индии за почти 20 лет
19:46
Китайские инвестиции за рубежом выросли на треть на фоне торговой войны Трампа
Все новости...
Реклама:
Реклама: