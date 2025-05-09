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Малюк уволил с должности спецслужбиста СБУ Лойфа после расследования УП

Украинская правдаПятница, 9 мая 2025, 23:42
Малюк уволил с должности спецслужбиста СБУ Лойфа после расследования УП
Анатолий Лойф. Скриншот из видео УП

Руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа уволили с должности.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии УП

Дословно: "Анатолий Лойф, руководитель Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма, уволен с занимаемой должности по решению председателя Службы безопасности Украины".

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Что предшествовало:

  • Лойф получил эту должность в 2024 году после увольнения Артема Шила.
  • "Украинская правда" выяснила, что в начале марта несколько спецслужащих СБУ, среди которых Лойф, праздновали день рождения Константина Коломийца, который занимается охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч" Сергея Портнова.

СБУ
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