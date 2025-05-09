Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спецслужащие СБУ засветились на дне рождения мужчины, причастного к игорному бизнесу

Украинская правдаПятница, 9 мая 2025, 16:26
Спецслужащие СБУ засветились на дне рождения мужчины, причастного к игорному бизнесу

В начале марта несколько спецслужащих СБУ, среди которых руководитель главного управления контрзащиты интересов государства в сфере экономической безопасности Анатолий Лойф, праздновали день рождения Константина Коломийца, который занимается охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч" Сергея Портнова.

Источник: материал Украинской правды "Небукмекерская контора". История одного празднования

Детали: 1 марта в одном из ресторанов в центре Киева прошло празднование дня рождения Константина Коломийца, который является совладельцем клуба единоборств "Динамо".

Реклама:

По информации собеседников УП в деловых и правоохранительных кругах, Коломиец также занимается предоставлением частной охраны. Он, в частности, занимается охраной владельца "Париматч" Сергея Портнова, который сейчас живет на Кипре. 

Дословно: "По состоянию на сейчас, по информации собеседников УП в сфере онлайн-казино, „Париматч" опосредованно работает в Украине под видом различных сайтов-клонов. А господин Коломиец регулярно выезжает за границу, в том числе по системе "Шлях"... где регулярно посещает владельца "Париматч" на Кипре".

РЕКЛАМА:

Детали: Удалось увидеть в ресторане также руководителя главного управления контрзащиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Анатолия Лойфа, который получил эту должность в 2024 году после увольнения Артема Шило. Сам Шило тоже посетил празднование. Также там был бывший руководитель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илья Витюк.

На праздновании также заметили Сергея Олейника, известного в криминальном мире по прозвищу "Умка". В 2021 году Олейник попал под санкции СНБО, когда те вводились против 557 "воров в законе".

В ресторане также был сын покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Даниил Привалов, который имеет бизнес в IT сфере. Присутствовал и его бизнес-партнер Самвел Акобян. В ресторан также приезжал бывший первый заместитель директора Национального антикоррупционного агентства Гизо Углава и столичный бизнесмен Леонид Ашкенази

"На запросы УП о комментариях спецслужащие Анатолий Лойф, Илья Витюк и Артем Шило не ответили", - говорится в сюжете.

Предыстория:

  • Шило больше не возглавляет Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, однако остался работать в структуре СБУ.
  • Ранее УП писала, что заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров обеспечивает "координацию" правоохранительных органов. По данным УП, среди правоохранителей, которые ориентируются на Татарова, есть и Шило.
  • В 2024 году глава СБУ Василий Малюк отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Илью Витюка от исполнения должностных обязанностей на время проверки обстоятельств, обнародованных журналистами "Слидство-Инфо".
  • В 2023 году ООО "Париматч" заявила о приостановлении деятельности из-за наложенных на нее санкций СНБО, но обещает вернуть деньги клиентов.

СБУКиевказиносанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Украине годовая инфляция выросла до 15,1%
Сийярто заявил, что Венгрия высылает 2 украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже
фото, видеоЗадержан проректор академии Госпогранслужбы
Вторые сутки "Шахедов" нет, но РФ бомбит Сумщину даже во время парада Путина – Игнат
фото В Эстонии на границе с РФ вывесили плакат с "Путлером"
Глава МИД в новом правительстве Германии Вадефуль приехал в Украину
Все новости...
СБУ
СБУ заявила о разоблачении шпионской сети военной разведки Венгрии
"Небукмекерская контора". История одного празднования
Зеленский сделал Малюка Героем Украины
Последние новости
17:03
В Украине годовая инфляция выросла до 15,1%
17:02
Украинские компании Himera и Aerobavovna испытали ретранслятор B1 на аэростате
16:57
Бойкот сборной Украины, драка и громкий скандал: что происходит в мужской гимнастике
16:56
Так откуда взялся коронавирус? Ученые нашли новые доказательства того, что он происходит с рынка диких животных
16:54
Сийярто заявил, что Венгрия высылает 2 украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже
16:44
Ткаченко утвердил новую структуру КГГА, чтобы не допустить политизации управления: у Кличко отреагировали
16:31
После инцидента в Финском заливе Украину пригласили в расширенное партнерство JEF
16:28
Из Сумской области эвакуировали женщину с 12 собаками: она жила на своей улице одна
16:26
Спецслужащие СБУ засветились на дне рождения мужчины, причастного к игорному бизнесу
16:11
ЕС на 1 млрд евро от росактивов закажет оружие в украинского оборонпрома
Все новости...
Реклама:
Реклама: