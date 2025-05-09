Спецслужащие СБУ засветились на дне рождения мужчины, причастного к игорному бизнесу
В начале марта несколько спецслужащих СБУ, среди которых руководитель главного управления контрзащиты интересов государства в сфере экономической безопасности Анатолий Лойф, праздновали день рождения Константина Коломийца, который занимается охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч" Сергея Портнова.
Источник: материал Украинской правды "Небукмекерская контора". История одного празднования
Детали: 1 марта в одном из ресторанов в центре Киева прошло празднование дня рождения Константина Коломийца, который является совладельцем клуба единоборств "Динамо".
По информации собеседников УП в деловых и правоохранительных кругах, Коломиец также занимается предоставлением частной охраны. Он, в частности, занимается охраной владельца "Париматч" Сергея Портнова, который сейчас живет на Кипре.
Дословно: "По состоянию на сейчас, по информации собеседников УП в сфере онлайн-казино, „Париматч" опосредованно работает в Украине под видом различных сайтов-клонов. А господин Коломиец регулярно выезжает за границу, в том числе по системе "Шлях"... где регулярно посещает владельца "Париматч" на Кипре".
Детали: Удалось увидеть в ресторане также руководителя главного управления контрзащиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Анатолия Лойфа, который получил эту должность в 2024 году после увольнения Артема Шило. Сам Шило тоже посетил празднование. Также там был бывший руководитель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илья Витюк.
На праздновании также заметили Сергея Олейника, известного в криминальном мире по прозвищу "Умка". В 2021 году Олейник попал под санкции СНБО, когда те вводились против 557 "воров в законе".
В ресторане также был сын покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Даниил Привалов, который имеет бизнес в IT сфере. Присутствовал и его бизнес-партнер Самвел Акобян. В ресторан также приезжал бывший первый заместитель директора Национального антикоррупционного агентства Гизо Углава и столичный бизнесмен Леонид Ашкенази
"На запросы УП о комментариях спецслужащие Анатолий Лойф, Илья Витюк и Артем Шило не ответили", - говорится в сюжете.
Предыстория:
- Шило больше не возглавляет Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, однако остался работать в структуре СБУ.
- Ранее УП писала, что заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров обеспечивает "координацию" правоохранительных органов. По данным УП, среди правоохранителей, которые ориентируются на Татарова, есть и Шило.
- В 2024 году глава СБУ Василий Малюк отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Илью Витюка от исполнения должностных обязанностей на время проверки обстоятельств, обнародованных журналистами "Слидство-Инфо".
- В 2023 году ООО "Париматч" заявила о приостановлении деятельности из-за наложенных на нее санкций СНБО, но обещает вернуть деньги клиентов.