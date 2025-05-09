Спецслужащие СБУ засветились на дне рождения мужчины, причастного к игорному бизнесу

В начале марта несколько спецслужащих СБУ, среди которых руководитель главного управления контрзащиты интересов государства в сфере экономической безопасности Анатолий Лойф, праздновали день рождения Константина Коломийца, который занимается охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч" Сергея Портнова.

Источник: материал Украинской правды "Небукмекерская контора". История одного празднования

Детали: 1 марта в одном из ресторанов в центре Киева прошло празднование дня рождения Константина Коломийца, который является совладельцем клуба единоборств "Динамо".

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По информации собеседников УП в деловых и правоохранительных кругах, Коломиец также занимается предоставлением частной охраны. Он, в частности, занимается охраной владельца "Париматч" Сергея Портнова, который сейчас живет на Кипре.

Дословно: "По состоянию на сейчас, по информации собеседников УП в сфере онлайн-казино, „Париматч" опосредованно работает в Украине под видом различных сайтов-клонов. А господин Коломиец регулярно выезжает за границу, в том числе по системе "Шлях"... где регулярно посещает владельца "Париматч" на Кипре".

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Детали: Удалось увидеть в ресторане также руководителя главного управления контрзащиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Анатолия Лойфа, который получил эту должность в 2024 году после увольнения Артема Шило. Сам Шило тоже посетил празднование. Также там был бывший руководитель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илья Витюк.

На праздновании также заметили Сергея Олейника, известного в криминальном мире по прозвищу "Умка". В 2021 году Олейник попал под санкции СНБО, когда те вводились против 557 "воров в законе".

В ресторане также был сын покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Даниил Привалов, который имеет бизнес в IT сфере. Присутствовал и его бизнес-партнер Самвел Акобян. В ресторан также приезжал бывший первый заместитель директора Национального антикоррупционного агентства Гизо Углава и столичный бизнесмен Леонид Ашкенази

"На запросы УП о комментариях спецслужащие Анатолий Лойф, Илья Витюк и Артем Шило не ответили", - говорится в сюжете.

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