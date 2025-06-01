Еще один мост обрушился в России

Утром 1 июня стало известно об обрушении еще одного моста в России, в Курской области.

Источник: губернатор Курской области Александр Хинштейн

Детали: Еще один обвал моста произошел ночью – в Курской области, на 48 км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива.

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Хинштейн сообщил, что часть поезда упала на дорогу под мостом.

Он добавил, что по предварительным данным, у одного из машинистов есть травмы.

Что предшествовало: В российской Брянской области в ночь на 1 июня произошло обрушение моста с автомобилями, в это время под мостом проезжал пассажирский поезд, в результате аварии 7 погибших и около 70 пострадавших.