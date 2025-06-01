Под Мелитополем взорвали военный поезд оккупантов

Ночью 31 мая на железнодорожном участке вблизи временно оккупированного населенного пункта Акимовка Мелитопольского района Запорожской области произошел взрыв - подорван военный поезд российских захватчиков.

Источник: ГУР

Детали: Разведка не уточняет о своей причастности к происшествию.

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По данным ГУР, поезд двигался в сторону оккупированного Крыма.

В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос.

Разведчики пишут, что после этого россияне усилили проверки патрулей и на блокпостах.

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Напомним: 24 мая операторы ударных БпЛА подразделений ГУР МО выследили и поймали поезд российских захватчиков с горючим на оккупированной территории Запорожской области.