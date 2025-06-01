Под Мелитополем взорвали военный поезд оккупантов
Воскресенье, 1 июня 2025, 09:07
Ночью 31 мая на железнодорожном участке вблизи временно оккупированного населенного пункта Акимовка Мелитопольского района Запорожской области произошел взрыв - подорван военный поезд российских захватчиков.
Источник: ГУР
Детали: Разведка не уточняет о своей причастности к происшествию.
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По данным ГУР, поезд двигался в сторону оккупированного Крыма.
В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос.
Разведчики пишут, что после этого россияне усилили проверки патрулей и на блокпостах.
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Напомним: 24 мая операторы ударных БпЛА подразделений ГУР МО выследили и поймали поезд российских захватчиков с горючим на оккупированной территории Запорожской области.