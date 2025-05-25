Воины ГУР разбили военный поезд оккупантов

24 мая операторы ударных БпЛА подразделений ГУР МО выследили и поймали поезд российских захватчиков с горючим на оккупированной территории Запорожской области.

Источник: ГУР

Детали: Уточняется, что прицельные удары по объекту оккупационной логистики прямо во время движения нанесли на железнодорожном участке Верхний Токмак-Молочанск-Федоровка.

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По данным разведки, по меньшей мере три цистерны с горючим уничтожены.

Железнодорожное снабжение российских оккупационных сил на временно порабощенных территориях Запорожской области и Крыма - нарушено.