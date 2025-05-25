Воины ГУР разбили военный поезд оккупантов
Воскресенье, 25 мая 2025, 09:38
24 мая операторы ударных БпЛА подразделений ГУР МО выследили и поймали поезд российских захватчиков с горючим на оккупированной территории Запорожской области.
Источник: ГУР
Детали: Уточняется, что прицельные удары по объекту оккупационной логистики прямо во время движения нанесли на железнодорожном участке Верхний Токмак-Молочанск-Федоровка.
Реклама:
По данным разведки, по меньшей мере три цистерны с горючим уничтожены.
Железнодорожное снабжение российских оккупационных сил на временно порабощенных территориях Запорожской области и Крыма - нарушено.