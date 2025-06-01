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Россияне ударили артиллерией по Херсону, есть погибшая и раненые

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 июня 2025, 12:27
Россияне ударили артиллерией по Херсону, есть погибшая и раненые
Фото: Getty Images

Утром 1 июня российские войска нанесли артиллерийский удар по Херсону, в результате этого погибла пожилая женщина.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Личность женщины устанавливают.

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Еще в результате этой атаки пострадала 64-летняя женщина. Ее доставили в больницу со взрывной и черепно-мозговой травмой, контузией, а также осколочным ранением теменной области.

Впоследствии в больницу обратился еще один житель Херсона, который попал под российский обстрел в Днепровском районе.

У 27-летнего мужчины - минно-взрывная травма.

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Херсон
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