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РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск: 12 погибших, 60 раненых

Роман Петренко, Украинская правдаВоскресенье, 1 июня 2025, 12:33
РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск: 12 погибших, 60 раненых
42 ОМБр, иллюстративное фото

Российские войска нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ – по состоянию на 12:50 известно как минимум о 12 погибших и более чем 60 раненых.

Источники: Сухопутные войска ВСУ, "Общественное"

Детали: По данным спикера Сухопутных войск ВСУ Виталия Саранцева, предварительно россияне нанесли удар "Искандером".

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Прямая речь Саранцева: "На момент объявления воздушной тревоги весь личный состав находился в укрытиях, за исключением тех, кто, возможно, не успел туда добраться. Предварительно известно, что это был 'Искандер', но окончательные данные будут после того, как место удара изучат эксперты".

Детали: Отмечается, что во время воздушной тревоги никаких построений или массовых сборов личного состава не было.

Дословно: "Подчёркиваем, что никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях. Пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь".

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Детали: Для выяснения причин и обстоятельств инцидента создана специальная комиссия и назначено служебное расследование. Командование оперативного командования "Восток" также оказывает полное содействие правоохранительным органам.

Дословно: "В случае установления, что к гибели и ранению военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности".

Предыстория:

Вооруженные силыармияроссийско-украинская войнаракетный удар
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