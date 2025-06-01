ГПСУ: Россияне на Сумщине расширяют территорию с заходом штурмовых групп

Российская армия продолжает давить малыми пехотными группами в Сумской области, расширяя территорию для захода своих войск.

Источник: представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона

Прямая речь Демченко: "К сожалению, ситуация по Сумской области, особенно в пределах Юнаковской и Хотинской общин, непростая, враг продолжает давить, продолжает свои действия, применяя пехотные группы, малые штурмовые группы для того, чтобы они накапливались и проводили собственно боевые действия, атаковали позиции украинских защитников именно на территории нашего государства.

Реклама:

И это уже продолжается определенное время, наиболее активно - в направлении населенных пунктов Басовка и Журавка. Но за последний период враг расширяет эту территорию с захода малых штурмовых групп, в частности, это направления населенных пунктов Васильевка, Владимировка".

Детали: Он пояснил, что российские малые штурмовые группы на квадроциклах или мотоциклах пытаются максимально глубоко заехать на украинскую территорию, ожидать подкрепления и атаковать позиции защитников.

Демченко отметил, что врага укрывают огнем не только на территории Украины, но и в Курской области.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Главком ВСУ Александр Сырский 31 мая сообщил, что российская армия значительно активизировалась на Запорожском направлении и сосредоточила усилия на пограничье Сумщины.