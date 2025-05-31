Россия активизировала наступление в Запорожской области и давит на Сумщину - отчет Сырского

Российская армия значительно активизировалась на Запорожском направлении и сосредоточила усилия на приграничье Сумщины, сообщил главком ВСУ Александр Сырский в отчете за май.

Источник: Генштаб

Прямая речь Сырского: "Силы обороны продолжают сдерживать врага, нанося ему ощутимые потери. Основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с РФ районах Сумской области.

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Значительно активизировался на Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия...

... Уничтожаем врага и его оборонный потенциал и в глубоком тылу. Так, средствами DeepStrike в мае были нанесены удары по 58 целям на территории РФ - поражены военные объекты, подорваны способности военно-промышленного комплекса агрессора. Среди целей - мощности по производству взрывчатых веществ и ударных БПЛА".

Детали: Сырский заверил, что операция на Курском направлении продолжается.

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Однако главком отметил, что противник имеет преимущество в применении оптоволоконных дронов.

Напомним: Учитывая постоянную угрозу жизни гражданского населения в результате обстрелов власти 31 мая распорядились об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района.