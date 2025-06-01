СБУ массово атаковала аэродромы РФ, известно о поражении 40 стратегических бомбардировщиков – источник

В России днем 1 июня массово пылали вражеские стратегические бомбардировщики - СБУ атаковала беспилотниками четыре российских аэродрома и повредила десятки самолетов.

Источник: собеседник УП в СБУ

Детали: Источник поделился видео, на котором слышен голос главы СБУ генерал-лейтенанта Василия Малюка, который комментирует попадание: "Вот так прекрасно выглядит сейчас аэродром "Белая", стратегическая вражеская авиация".

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Собеседник пояснил, что СБУ проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ, дроны СБУ отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города.

Известно о поражении более 40 самолетов, среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

СБУ масово атакує аеродроми РФ, відомо про ураження 40 стратегічних бомбардувальників – джерело https://t.co/On2tem0k7e pic.twitter.com/wahCpnUZyp РЕКЛАМА: June 1, 2025

По данным наших источников, эта уникальная спецоперация получила название "Паутина".

Додаткові відео атаки дронів СБУ по російських аеродромах 1 червня. https://t.co/On2tem0k7e pic.twitter.com/sT5T7WxUH7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 1, 2025

Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов.

По данным УП, СБУ отработала сразу по 4 военным аэродромам РФ.

Как сообщают источники, самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Позже росСМИ и российские пропагандисты написали, что украинские БПЛА вылетали из фур, которые стояли на заправке.