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СБУ массово атаковала аэродромы РФ, известно о поражении 40 стратегических бомбардировщиков – источник

Роман Петренко, Украинская правдаВоскресенье, 1 июня 2025, 13:56
СБУ массово атаковала аэродромы РФ, известно о поражении 40 стратегических бомбардировщиков – источник
скриншот

В России днем 1 июня массово пылали вражеские стратегические бомбардировщики - СБУ атаковала беспилотниками четыре российских аэродрома и повредила десятки самолетов.

Источник: собеседник УП в СБУ

Детали: Источник поделился видео, на котором слышен голос главы СБУ генерал-лейтенанта Василия Малюка, который комментирует попадание: "Вот так прекрасно выглядит сейчас аэродром "Белая", стратегическая вражеская авиация".

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Собеседник пояснил, что СБУ проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ, дроны СБУ отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города.

Известно о поражении более 40 самолетов, среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

По данным наших источников, эта уникальная спецоперация получила название "Паутина".

Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов.

По данным УП, СБУ отработала сразу по 4 военным аэродромам РФ.

Как сообщают источники, самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Позже росСМИ и российские пропагандисты написали, что украинские БПЛА вылетали из фур, которые стояли на заправке.

СБУавиа
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