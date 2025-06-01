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РосСМИ: дроны, атаковавшие стратегическую авиацию, вылетали из грузовиков

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 июня 2025, 14:54
РосСМИ: дроны, атаковавшие стратегическую авиацию, вылетали из грузовиков
скриншот

РосСМИ и российские пропагандисты писали, что украинские БПЛА вылетали из стоящих на заправке фур, чтобы атаковать стратегическую авиацию на военных аэродромах страны.

Источник: Mash, Baza

Детали: В соцсетях опубликовали видео, как БПЛА вылетают из стоящей на заправке фуры в Оленегорске.

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Такая же схема, пишут СМИ, в Усолье-Сибирском Иркутской области. Регион атаковали не меньше 20 дронов.

СМИ пишут, что утром у заправки у въезда в город остановилась фура. Через некоторое время прямо из кузова стали вылетать беспилотники, которые затем атаковали "различные объекты".

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Ожидается, что водитель фуры, наполненной беспилотниками, атаковавшими Оленегорск, мог не знать о грузе. Он задержан.

Astra позже опубликовала видео, с, как утверждается, с задушенным водителем фуры, из которой был сделан запуск. На кадрах видна стяжка на шее шофера.

Также в соцсетях публикуют видео с горящими фурами - якобы они загорелись после вылета всех дронов оттуда.

По данным УП, СБУ отработала сразу по 4 военным аэродромам РФ.

Как сообщают источники, самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Предыстория: В России днем 1 июня массово пылали вражеские стратегические бомбардировщики - СБУ атаковала беспилотниками российские аэродромы, сообщалось о поражении 40 самолетов.

РосcиябеспилотникиСБУавиа
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