Украина примет участие в переговорах в Стамбуле во главе с Умеровым
Президент Владимир Зеленский объявил, что украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым отправится на переговоры в Стамбул с Россией.
Источники: сообщение Владимира Зеленского в Telegram, "Европейская правда"
Подробности: В воскресенье глава государства провёл совещание с руководством МИД, Минобороны, Генштаба, Службы безопасности и разведки, а также "определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник".
Прямая речь: "Первое – полное и безусловное прекращение огня. Второе – освобождение пленных. Третье – возвращение похищенных детей. И для установления надёжного и длительного мира и обеспечения безопасности – подготовка встречи на высшем уровне".
Дополнительно: Зеленский добавил, что в понедельник украинскую делегацию возглавит Рустем Умеров.
Предыстория:
- Ранее президент Зеленский заявил, что по состоянию на вечер субботы ни Украина, ни её партнёры не располагают чёткой информацией о том, что россияне намерены предложить на переговорах в Стамбуле