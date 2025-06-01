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Украина примет участие в переговорах в Стамбуле во главе с Умеровым

Олег Павлюк, Украинская правдаВоскресенье, 1 июня 2025, 15:13
Украина примет участие в переговорах в Стамбуле во главе с Умеровым
Getty Images

Президент Владимир Зеленский объявил, что украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым отправится на переговоры в Стамбул с Россией.

Источники: сообщение Владимира Зеленского в Telegram, "Европейская правда"

Подробности: В воскресенье глава государства провёл совещание с руководством МИД, Минобороны, Генштаба, Службы безопасности и разведки, а также "определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник".

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Прямая речь: "Первое – полное и безусловное прекращение огня. Второе – освобождение пленных. Третье – возвращение похищенных детей. И для установления надёжного и длительного мира и обеспечения безопасности – подготовка встречи на высшем уровне".

Дополнительно: Зеленский добавил, что в понедельник украинскую делегацию возглавит Рустем Умеров.

Предыстория:

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  • Ранее президент Зеленский заявил, что по состоянию на вечер субботы ни Украина, ни её партнёры не располагают чёткой информацией о том, что россияне намерены предложить на переговорах в Стамбуле

переговорыЗеленский
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