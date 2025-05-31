Зеленский: Нет информации, с чем россияне собираются в Стамбул, это выглядит несерьезно
Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на вечер субботы ни Украина, ни ее партнеры не имеют четкой информации о том, что россияне намерены предложить на переговорах в Стамбуле.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "На данный момент нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул. У нас – нет, у Турции – нет, у Соединенных Штатов – также нет, как и у других партнеров. И пока это выглядит не очень серьезно".
Детали: Зеленский отметил, что Украина готовится к новым дипломатическим шагам вместе с партнерами в Европе и с партнерами в Соединенных Штатах.
"Фактически ежедневно мы на связи со всеми, кто может сделать дипломатию непустой", – добавил он.
Прямая речь: "Конечно, все в мире хотят, чтобы дипломатия заработала и чтобы было реальное прекращение огня. Все хотят, чтобы Россия перестала играть с дипломатией и закончила войну. Все хотят серьезного мира, и Россия должна на это пойти. Именно такой должна быть повестка встреч. Мы свою повестку дали.
Мы надеемся, что американская сторона будет решительной в вопросе санкций, чтобы помочь миру".
Предыстория:
- 28 мая стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал РФ документ, отражающий украинскую позицию, и ожидает их "меморандум" в ответ.
- Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать, какие условия для прекращения огня Россия будет выдвигать в своем проекте "меморандума", заявив, что это нужно обсуждать непублично. 30 мая Песков заявил, что российская делегация будет находиться в понедельник утром в Стамбуле для мирных переговоров с Украиной и там покажет свой меморандум.
- Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что нежелание России официально передать свой "меморандум" для переговоров свидетельствует о наличии в нем нереалистичных требований и попытке затянуть мирный процесс.
- Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова к следующему раунду переговоров с Россией, однако она до сих пор ожидает от Москвы обещанный текст "меморандума" о прекращении огня.