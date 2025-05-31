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Зеленский: Нет информации, с чем россияне собираются в Стамбул, это выглядит несерьезно

Катерина ТищенкоСуббота, 31 мая 2025, 20:22
Зеленский: Нет информации, с чем россияне собираются в Стамбул, это выглядит несерьезно
Владимир Зеленский, фото Bloomberg via Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на вечер субботы ни Украина, ни ее партнеры не имеют четкой информации о том, что россияне намерены предложить на переговорах в Стамбуле.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "На данный момент нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул. У нас – нет, у Турции – нет, у Соединенных Штатов – также нет, как и у других партнеров. И пока это выглядит не очень серьезно".

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Детали: Зеленский отметил, что Украина готовится к новым дипломатическим шагам вместе с партнерами в Европе и с партнерами в Соединенных Штатах.

"Фактически ежедневно мы на связи со всеми, кто может сделать дипломатию непустой", – добавил он.

Прямая речь: "Конечно, все в мире хотят, чтобы дипломатия заработала и чтобы было реальное прекращение огня. Все хотят, чтобы Россия перестала играть с дипломатией и закончила войну. Все хотят серьезного мира, и Россия должна на это пойти. Именно такой должна быть повестка встреч. Мы свою повестку дали.

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Мы надеемся, что американская сторона будет решительной в вопросе санкций, чтобы помочь миру".

Предыстория:

  • 28 мая стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал РФ документ, отражающий украинскую позицию, и ожидает их "меморандум" в ответ.
  • Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать, какие условия для прекращения огня Россия будет выдвигать в своем проекте "меморандума", заявив, что это нужно обсуждать непублично. 30 мая Песков заявил, что российская делегация будет находиться в понедельник утром в Стамбуле для мирных переговоров с Украиной и там покажет свой меморандум.
  • Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что нежелание России официально передать свой "меморандум" для переговоров свидетельствует о наличии в нем нереалистичных требований и попытке затянуть мирный процесс.
  • Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова к следующему раунду переговоров с Россией, однако она до сих пор ожидает от Москвы обещанный текст "меморандума" о прекращении огня.

ЗеленскийпереговорыРосcияТурция
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