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Reuters: Украина на переговорах в Стамбуле представит дорожную карту мира

Олег Павлюк, Украинская правдаВоскресенье, 1 июня 2025, 17:14
Reuters: Украина на переговорах в Стамбуле представит дорожную карту мира

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле намерена предложить России чёткую дорожную карту для достижения устойчивого мирного урегулирования.

Источник: Reuters со ссылкой на документ, пишет "Европейская правда"

Детали: План Украины предусматривает:

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  • полное прекращение огня сроком не менее 30 дней, которое будут контролировать США и "третьи страны";
  • затем должен состояться обмен пленными по формуле "всех на всех", освобождение Россией гражданских заложников и возвращение похищенных украинских детей.

После этого предлагается провести встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным "для согласования ключевых аспектов окончательного мирного урегулирования".

Как пишет издание, среди требований Украины – полное прекращение боевых действий, гарантии безопасности, территориальные вопросы, компенсация ущерба, нанесённого РФ, и санкции в случае нарушения договорённостей.

Также в документе говорится, что Украина отвергает любые запреты на членство в НАТО или ЕС, а также ограничения на численность своих Вооружённых Сил или размещение иностранных войск на своей территории.

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Кроме того, Киев заявляет о непризнании оккупированных Россией с 2014 года территорий и предлагает определить линию соприкосновения "отправной точкой для переговоров" между сторонами.

Документ допускает отмену "некоторых санкций" против России, "но поэтапно, с механизмом восстановления в случае необходимости", а замороженные активы предлагается использовать для выплаты компенсаций Украине либо в качестве гарантии таких выплат.

Предыстория:

  • Ранее стало известно, что Украина примет участие в переговорах с Россией в Стамбуле 2 июня – делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

переговорыроссийско-украинская война
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