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Россияне атаковали Запорожскую область: 4 погибших

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 июня 2025, 20:54
Россияне атаковали Запорожскую область: 4 погибших
село Копани Воздвижской общины, deepstatemap

В результате российских ударов в воскресенье в Запорожской области погибли три женщины и мужчина.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "67-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Пологовский район.

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Как минимум тремя УАБами россияне поразили село Копани Воздвижской общины. Один дом разрушен, один человек погиб".

Обновлено: В 20:33 Федоров сообщил, что в результате ударов РФ по с. Тернуватое Запорожского района погибли три женщины.

Было нанесено три удара, погибли женщины 18, 35 и 56 лет. Взрывной волной и обломками частично разрушен магазин и расположенные рядом дома.

Запорожская областьвойна
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