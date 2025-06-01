Россияне атаковали Запорожскую область: 4 погибших
Воскресенье, 1 июня 2025, 20:54
В результате российских ударов в воскресенье в Запорожской области погибли три женщины и мужчина.
Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "67-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Пологовский район.
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Как минимум тремя УАБами россияне поразили село Копани Воздвижской общины. Один дом разрушен, один человек погиб".
Обновлено: В 20:33 Федоров сообщил, что в результате ударов РФ по с. Тернуватое Запорожского района погибли три женщины.
Было нанесено три удара, погибли женщины 18, 35 и 56 лет. Взрывной волной и обломками частично разрушен магазин и расположенные рядом дома.