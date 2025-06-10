Журналисты идентифицировали военных РФ, которых лечили в Беларуси после похода на Киев

Издание "Радио Свобода" установило личности российских военнослужащих, которые получили ранения во время наступления на Киев и были доставлены в больницы Гомеля и Хойников в Беларуси в феврале-марте 2022 года.

Источник: расследование "Радио Свобода"

Детали: В целом речь идет о 898 военных, среди которых спецназовцы, десантники и росгвардейцы, которые пытались захватить украинскую столицу в начале полномасштабного вторжения и которые могут быть причастны к военным преступлениям в Киевской области.

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В частности, речь идет о подразделениях "сил специальных операций", которые в России считают "элитными" и которые дислоцируются под Москвой: в Кубинке (в/ч 28337) и Солнечногорске (в/ч 92154). Согласно списку раненых, в больницы города Гомеля после наступления на Киевщине попали 16 военных этих частей ССО.

Из утечки данных также следует, что после боев за Киев и Чернигов на лечение в Беларусь доставляли бойцов и других "элитных" подразделений — спецназовцев Главного управления Генерального штаба РФ (также известного как ГРУ) из Хабаровска, Тамбова, Новосибирска и Тольятти.

Полученные документы помогли журналистам, в частности, установить личность российского военного, вероятно причастного к убийствам гражданских в Киевской области. Это – Александр Квитко с позывным "Шкипер". Он командир шестой роты 234 десантно-штурмового полка из Пскова, подразделения, которое участвовало в захвате Бучи.

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Александр Квитко с позывным "Шкипер" фото: радио свобода

Согласно утечке данных пациентов, в гомельскую больницу Квитко привезли 28 марта 2022 года с осколочными ранениями в шею, руку, голень и ягодицу.

Согласно показаниям очевидцев, Квитко мог быть причастен к убийству местной пенсионерки Аллы Минаевой. Она проживала в районе, который заняла его рота в Буче.

"Гражданские лица, которые помогали бабушке (Алле Минаевой – ред.), подошли к Александру Квитко и спросили, можно ли им сходить к ней, чтобы отнести продукты, на что Квитко им объяснил, что к бабушке больше идти не нужно, потому что они с ней "поступили гуманно"", - рассказал старший следователь полиции по особо важным делам Иван Дулкай в комментарии "Радио Свобода".

После освобождения Бучи Минаеву нашли в ее доме мертвой с простреленной головой.

Кроме 234 десантно-штурмового полка, в попытке захвата Киева участвовали и другие десантники: четыре дивизии и несколько бригад. Полученные журналистами документы впервые доказывают одновременное пребывание этих десантных подразделений под Киевом, то есть их совместное участие в попытке захвата города.

Среди них – 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада из города Ульяновск, которая участвовала в попытке захвата аэропорта Гостомеля. Согласно утечке данных, 74 раненых бойца этого подразделения лечили в белорусских медучреждениях. Например, Романа Зязина, на тот момент 21-летнего российского военнослужащего бригады.

Роман Зязин фото: радио свобода

Журналисты нашли Зязина в списке пациентов гомельской больницы, куда он попал с ранением лица и открытым переломом нижней челюсти 4 марта 2022 года. После лечения Зязин на фронт не вернулся, но военную карьеру продолжил – сейчас он курсант военного института физкультуры. Он также снялся в фильме телеканала "Звезда", принадлежащего Минобороны России.

Данные о пациентах медучреждений Гомеля также свидетельствуют о том, что там лечили и 68 военнослужащих из управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбасу, которых отправили захватывать Киев через Гостомель.

Это – два подразделения: отряд быстрого реагирования СОБР, созданный для борьбы с организованной преступностью и терроризмом, и отряд полиции особого назначения ОМОН, который должен обеспечивать общественный порядок и предотвращать массовые беспорядки. В России эти подразделения используют, в частности, для подавления общественных акций протеста.

Российская БМД-4М в Гостомеле Киевской области, где 3 марта 2022 года, по сообщению ГУР МО, было уничтожено 20 боевых машин российского десанта фото: радио свобода

В списке раненых во время наступления на Украину ОМОНовцев журналисты, в частности, идентифицировали лейтенанта полиции Алексея Артамонова. Документы свидетельствуют о том, что он получил осколочные ранения и переломы костей в украинском Гостомеле и поступил в белорусскую больницу 1 марта.

Документы Алексея Артамонова фото: радио свобода

В тот же день в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом попал еще один раненый в Гостомеле российский полицейский – сержант Иван Дюканов.

6 марта, согласно списку раненых, в медучреждения Гомеля поступили омоновцы Андрей Леонов и Андрей Хитров. Первый – с черепно-мозговой травмой и контузией, второй – с осколочным сквозным ранением левой голени. "Радио Свобода" получило от источников документ, подтверждающий присутствие и другого ОМОНовца Хитрова в Гостомеле.

Иван Дюканов и Андрей Леонов фото: радио свобода

Именно ОМОНовцев Кемеровской области, вместе с военнослужащими отряда мобильного особого назначения Красноярского края, украинские правоохранители обвиняют в убийстве гражданских лиц. В частности, расстреле мирных жителей в Гостомеле 25 февраля. Пятерым росгвардейцам из этих подразделений сообщили о подозрении в убийстве пяти человек.

Среди пациентов гомельской больницы журналисты также насчитали около 70 российских военных из Бурятии: из 5-й танковой (Улан-Удэ, в/ч 46108) и 37-й мотострелковой (Кяхта, в/ч 69647) бригад.

Согласно данным украинских правоохранителей, именно эти два подразделения в марте 2022 года взяли под контроль часть автодороги Киев-Чоп, также известной как Житомирская трасса, и расстреливали автомобили с гражданскими, которые пытались уехать на запад подальше от войны.

Российская военная техника на Житомирской трассе, март 2022 года фото: радио свобода

"Радио Свобода" получило в свое распоряжение документ, найденный недалеко от Житомирской трассы после освобождения Киевской области. В нем указаны имена раненых российских военнослужащих, в частности, Зорика Зигбина, Мунко-Жаргала Жалмаева и Дмитрия Терентьева.

Этих трех военных 5-й танковой бригады Улан-Удэ журналисты нашли и в списках пациентов гомельской больницы, куда они попали с ранениями, полученными в Киевской области в марте 2022 года.