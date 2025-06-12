УП: Наступление РФ на Сумщине продолжается с февраля – оборону оставили без сильных подразделений

Российские войска смогли продвинуться на севере Сумщины еще с конца февраля - начала марта. Одной из причин стало то, что с этого направления вывели боеспособные подразделения, а на их место зашли необстрелянные формирования с минимальным обеспечением.

Источник: материал УП "Вы наступаете на Теткино? Мы наступаем на грабли". Что происходит на Сумщине, по которой движется российская армия

Детали: Сообщается, что первые попытки россиян прорываться в направлении сел Новенькое, Журавка и Басовка состоялись еще в конце зимы. УП зафиксировала, что уже 13 марта, во время выхода украинских сил из Курской области, военные сообщали о россиянах на квадроциклах в Басовке – втором селе от границы.

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"Все думают, что россияне сделали это за неделю, но это все тянется чуть ли не с середины февраля. Просто DeepState долго не обновлял этот участок. А тенденция кардинально не менялась, они постоянно наступали. Вот в окрестностях Локни они были уже где-то в начале мая, если не раньше, хотя там той Локни – две улицы на 1,5 километра (на карте DeepState она обозначена как захваченная россиянами с 7-го июня – УП)", – говорит УП военнослужащий из 17-й бригады.

По словам военных, общество замечает угрозу только сейчас, хотя российское продвижение продолжается более трех месяцев. За это время РФ захватила с десяток малых сел на северо-востоке области. По данным DeepState, площадь оккупированной территории составляет почти 200 квадратных километров – это примерно пятая часть той Курщины, которую Украина контролировала во время

По словам военных, общество замечает угрозу только сейчас, хотя российское продвижение продолжается более трех месяцев. За это время РФ захватила с десяток малых сел на северо-востоке области. По данным DeepState, площадь оккупированной территории составляет почти 200 квадратных километров - это примерно пятая часть территории Курщины, которую Украине удалось захватить во время наступления прошлым летом.

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В публикации "Украинской правды" говорится о том, что причиной быстрого продвижения россиян стал вывод из региона наиболее боеспособных бригад – кого-то перебросили на наступление на Теткино, кого-то на Донетчину, где россияне, вероятно, будут наносить этим летом главный удар.

Вместо них группировке войск "Курск" передали слабые новосформированные подразделения. Одна из таких бригад, как известно УП, зашла в Сумскую область без всякого представления о боевых действиях и со скудным количеством собственных дронов.

"Нам нужны резервы, нам нужны сильные FPV-экипажи", – объясняет УП опытный боец одной из бригад ДШВ.

Кроме недостатка людей и техники, линия обороны в регионе оказалась слабо укрепленной. Вдоль границы над Хотинью, Писаревкой и Юнаковкой не было сплошной линии обороны. Только одиночные окопы и блиндажи.

"Когда мы сидели на российских позициях, нас очень удивляло, что у них есть траншеи по 6-8 километров, которые тянутся под землей и все ведут к границе, к КПВВ. Они очень хорошо свою границу укрепили. А сейчас мы на Сумщине, и здесь вообще нет ничего... Ты должен в спешке себе что-то делать. У меня на днях ребята держали оборону в блиндажах, которые вырыли ну где-то в 2014 году. Пошел дождь, и их по пояс затопило.

Когда стоял Курск, можно было включить фантазию и сделать подземный мир на Сумщине. Но никто ничего не делал. Если бы мы натянули сетки над дорогами раньше, ситуация на Курщине могла бы развиваться по другому", – возмущается в разговоре с УП главный сержант одного из подразделений БПЛА, который ранее воевал на Курщине, а теперь действует на Сумщине.

Подробнее о том, что происходило на Сумщине после выхода Сил обороны с Курщины, какова сейчас ситуация на захваченном противником участке у границы, и как приближение линии боевого соприкосновения сказывается на самих Сумах, читайте в материале УП.