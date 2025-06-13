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AP: США перебрасывают военные силы на Ближний Восток после атаки Израиля на Иран

Ирина Кутелева, Александр ШумилинПятница, 13 июня 2025, 17:44
AP: США перебрасывают военные силы на Ближний Восток после атаки Израиля на Иран
Фото иллюстративное

США перебрасывают военные силы на Ближний Восток в ответ на атаку Израиля на Иран и потенциальный ответ Тегерана.

Источник: AP со ссылкой на американских военных чиновников, пишет "Европейская правда"

Детали: ВМС США отдали приказ эсминцу USS Thomas Hudner начать плавание в направлении восточной части Средиземного моря, а второму эсминцу – начать продвижение вперед, чтобы он мог быть готов к действиям по запросу Белого дома.

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Один из чиновников также сообщил, что президент США Дональд Трамп проводит совещание с Советом национальной безопасности для обсуждения ситуации.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, касающихся ядерной программы, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Сообщается, что в результате ударов погиб, в частности, главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Аятолла Али Хаменеи подтвердил гибель определенного количества лиц из командования и пообещал Израилю месть.

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Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и имели информацию о том, что эта атака планируется.

В то же время израильские чиновники непублично заявляют, что получили от США зеленый свет на атаки.

После атаки президент Трамп призвал Иран заключить ядерную сделку, пока "не стало поздно".

СШАИранИзраиль
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