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Трамп: Израиль нанес "очень разрушительный удар" по ядерной программе Ирана

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 13 июня 2025, 20:06
Трамп: Израиль нанес очень разрушительный удар по ядерной программе Ирана
фото: Getty Images

Американский президент Дональд Трамп заявил, что иранская ядерная программа подверглась "разрушительному удару" со стороны Израиля, теперь неизвестно, существует ли она еще.

Источник: интервью Трампа для Reuters, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Трампа, "никто не знает", в каком состоянии сейчас находится иранская ядерная программа, которая подверглась "очень разрушительному удару" со стороны Израиля.

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Президент США также сказал, что американская сторона не отказывается от переговоров с Ираном по ядерной программе, запланированных на воскресенье.

"Сейчас я не уверен, состоится ли эта встреча, но у нас запланирована встреча с ними в воскресенье", – добавил он.

Трамп отдельно подтвердил, что США были в курсе подготовки Израилем ударов по иранским целям, и он "пытался спасти Иран от унижения и смерти".

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"Я очень пытался спасти их, потому что очень хотел, чтобы сделка была заключена. Они все еще могут заключить сделку, еще не поздно", – считает американский президент.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Сообщается, что в результате ударов погиб, в частности, главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Аятолла Али Хаменеи подтвердил гибель определенного количества человек из командования и пообещал Израилю месть.

Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и располагали информацией о том, что эта атака планируется.

После атаки президент Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно".

Иранядерное оружиеТрампИзраиль
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