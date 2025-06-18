Лидер Ирана пригрозил США "непоправимым вредом"

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил Соединенные Штаты, что любое участие американских сил в военных ударах Израиля по Исламской республике принесет Вашингтону "непоправимый ущерб".

Источник: "Европейская правда", агентство AP

Детали: Заявление 86-летнего Хаменеи зачитал ведущий государственного телевидения на фоне статического изображения духовного лидера. Причины, по которым аятолла не выступил лично, остаются неизвестными. Возможно, это мера безопасности для защиты Хаменеи, точное местонахождение которого не является общеизвестным.

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Ранее он уже появлялся в эфире после начала израильских атак, которые продолжаются с пятницы.

"Любое военное участие США в этой сфере несомненно принесет им непоправимый ущерб", – говорится в заявлении Хаменеи.

В своем послании Хаменеи также призвал чиновников "продолжать свою работу с силой и верой в Бога".

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"Бог непременно и несомненно приведет иранский народ к победе", – сказал он.

Государственное телевидение сообщило, что видеозапись выступления Хаменеи будет показана позже.

Во вторник президент США Дональд Трамп неожиданно разразился угрозами в адрес Ирана и его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, требуя "безоговорочной капитуляции" от страны.

Между тем СМИ заметили необычную активность самолетов США на фоне конфликта на Ближнем Востоке.