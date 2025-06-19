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Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет

Иван ДьяконовЧетверг, 19 июня 2025, 01:35
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет
Фото: "РИА Новости"

Правитель РФ Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с Владимиром Зеленским, однако отказывается признавать действующего президента Украины легитимным для подписания каких-либо соглашений.

Источник: Путин во время встречи с представителями мировых информагентств, передает российское государственное пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Во время выступления Путин заявил, что Россия якобы не отвергает возможности мирных переговоров и он лично "готов встречаться со всеми", в том числе и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, кремлевский лидер заявил, что Зеленский, по его мнению, не имеет законных полномочий для подписания каких-либо международных документов.

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"Нам все равно, кто ведет переговоры, я даже готов встречаться. Но когда будет завершающий этап... подпись должна стоять легитимной власти", — заявил Путин, намекая на то, что считает действующего президента Украины непригодным для заключения международных соглашений.

Объясняя свою позицию, Путин в очередной раз сослался на якобы положение Конституции Украины, где якобы написано, что полномочия президента Зеленского уже истекли.

Путин заявил, что Украина якобы является "президентско-парламентской республикой", в которой "все органы власти формируются президентом", что, по его мнению, автоматически ставит под сомнение легитимность всей украинской власти.

ПутинРосcия
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