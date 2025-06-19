Politico: Ермак вызывает раздражение у Вашингтона

Издание Politico на основании общения с полутора десятками неназванных источников утверждает, что личность главы Офиса президента Украины Андрея Ермака вызывает раздражение у представителей администрации Дональда Трампа, которые имели возможность с ним общаться.

Источник: публикация издания Politico от 19 июня, "Европейская правда"

Детали: Politico опубликовало материал, посвященный Ермаку, под заголовком "Украинский чиновник, которого Вашингтон любит ненавидеть".

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Материал построен на беседах с 14 людьми – помощниками конгрессменов, бывшими американскими и украинскими чиновниками и другими лицами, осведомленными о взаимодействии Ермака в Вашингтоне. Большинству опрошенных была предоставлена анонимность.

"С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Ермак регулярно посещает Вашингтон и выступает посредником в отношениях с президентом Украины. Однако многие в Вашингтоне считают Ермака неосведомленным в вопросах американской политики, резким и чрезмерно требовательным к американским чиновникам, а также в целом неспособным ориентироваться во внутренних процессах вашингтонского истеблишмента на Капитолийском холме", – говорится в материале.

Некоторые собеседники издания также опасаются, что Ермак неточно доносил позицию США до руководства Украины.

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Один из тех, кто знаком с взаимодействием Ермака с администрацией Трампа, описал его как "двухпартийного раздражителя".

Представители администрации Байдена также были разочарованы Ермаком, но, по словам бывшего высокопоставленного чиновника администрации и трех других лиц, осведомленных об отношениях между США и Украиной на тот момент, они смогли в основном скрыть свое раздражение, учитывая чрезвычайную ситуацию и ключевую роль Вашингтона в укреплении обороны Украины. Администрация Трампа не проявляет такой уступчивости.

Во время визита в Вашингтон в начале июня, организованного в последний момент, Ермак испытывал трудности с организацией встреч с высокопоставленными чиновниками администрации Трампа, по словам пяти человек, знакомых с визитом.

Ермак якобы прибыл без четкого плана, и отзывы тех, с кем он все-таки встретился, были такими: "Мы не знаем, почему он здесь", – сказал один из осведомленных о визите.

По словам этого источника, встреча Ермака с госсекретарем Марко Рубио была отменена в последний момент. Однако, по их словам, Ермак все-таки встретился с Рубио, который также исполняет обязанности советника по национальной безопасности, в Белом доме.

По словам человека, осведомленного о визите, глава администрации Трампа Сьюзи Уайлз заставила Ермака ждать в Белом доме, а затем отменила встречу, а офис вице-президента Джей Ди Венса вообще не ответил на просьбу о встрече.

Люди, знакомые с отношениями Киева с США, охарактеризовали взаимодействие Ермака с обеими администрациями как напряженное и сложное. Они сказали, что Ермак, почти через шесть лет после того, как стал ближайшим помощником Зеленского, все еще пытается ориентироваться в коридорах власти в Вашингтоне.

"Он считал, например, что соглашение о критически важных минералах было настолько важным для Трампа, что в обмен на него Украина получит гарантии безопасности", – сказал второй инсайдер, знакомый с визитом. Этот человек назвал такое мнение "абсурдным".

В частных беседах с единомышленниками Ермак обвинял чиновников администрации Трампа в том, что они являются российскими агентами, по словам источника, знакомого с визитом. В частности, речь идет о посланнике Трампа на Ближнем Востоке Стиве Виткоффе, который четыре раза встречался с Путиным.

Лица, осведомленные об отношениях между США и Украиной, а также сторонники Киева в Вашингтоне опасаются, что напряженность, вызванная действиями Ермака, может быстро распространиться и подорвать позиции Украины в отношениях с важнейшим партнером.

Напомним, украинская делегация во главе с министром экономики Юлией Свириденко и вместе с Андреем Ермаком в начале июня прибыла в США для встреч с представителями команды президента Дональда Трампа.

Тогда Ермак, в частности, встретился со спецпредставителем по Украине Китом Келлогом.