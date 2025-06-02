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Соратник Трампа сенатор Грэм добивается введения новых санкций против России до саммита G7

Иван ДьяконовПонедельник, 2 июня 2025, 01:29
Соратник Трампа сенатор Грэм добивается введения новых санкций против России до саммита G7
Сенаторы Ричард Блюменталь и Линдcи Грэм выступают во время пресс-конференции на Михайловской площади в Киеве 30 мая. Фото: Getty Images

Давний союзник президента США Дональда Трампа, сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявил о намерении добиться введения новых санкций против России до начала саммита "Большой семерки", который состоится 15–17 июня в Канаде.

Источник: Bloomberg

Детали: В совместном заявлении с демократом Ричардом Блюменталем он подчеркнул, что санкции должны быть введены до середины июня, чтобы послать четкий сигнал Китаю и другим странам, которые помогают Кремлю обходить международные ограничения.

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"До саммита G7 мы надеемся ввести санкции в координации с Европой, чтобы послать однозначный сигнал Китаю", – заявили сенаторы после переговоров в Париже с французскими чиновниками. 

Они отметили, что их законопроект о санкциях против России, который предусматривает введение 500-процентной пошлины на импорт из стран, покупающих российские энергоносители, уже поддержали 82 сенатора.

"Россия без разбора убивает мужчин, женщин и детей. Пришло время для мира решительно действовать против агрессии России, привлекая Китай и других к ответственности за покупку дешевой российской нефти, которая поддерживает военную машину Путина. Если вы хотите, чтобы эта война закончилась – заставьте Китай помочь ее прекратить", – написал Грэм в соцсети Х.

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Дословно: "До сих пор неясно, готов ли Трамп, который настаивает на прекращении огня между Россией и Украиной, поддержать более жесткие меры против Москвы. Но в последние дни Трамп выражает все большее разочарование президентом Владимиром Путиным".

Детали: Сенаторы также провели телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы заверили президента Макрона и его команду, что считаем: Путин играет в мир, а на самом деле готовится к военному наступлению в конце лета или в начале осени", – отметили Грэм и Блюменталь.

Предыстория: 

  • Сенатор-республиканец Линди Грэм ожидает, что верхняя палата Конгресса уже на этой неделе начнет рассмотрение новых масштабных санкций против России из-за отсутствия прогресса в достижении перемирия в Украине.
  • Что касается нижней палаты Конгресса, согласие которой также будет необходимо для одобрения новых санкций, Грэм заявил, что есть "члены Палаты представителей, которые готовы действовать, и вы увидите действия Конгресса".
  • Сенаторы регулярно обнародуют угрозы ударить по РФ санкциями, которые назвали "разгромными", но до сих пор до реализации не дошло.

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