Кароль Навроцкий побеждает на выборах президента Польши

Национальная избирательная комиссия Польши обнародовала результаты подсчета 100% избирательных участков. Победу на президентских выборах одержал Кароль Навроцкий.

Источник: Onet.pl, Gazeta wyborcza

Детали: По результатам обработки 100% данных с избирательных участков, директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей и одержал победу во втором туре выборов президента Польши. Его оппонент – мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 49,11% голосов.

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По данным экзит-пола, во втором туре выборов президента Польши минимальное преимущество имел Тшасковский с 50,3% голосов.

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