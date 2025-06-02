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Кароль Навроцкий побеждает на выборах президента Польши

Иван ДьяконовПонедельник, 2 июня 2025, 06:23
Кароль Навроцкий побеждает на выборах президента Польши
Кароль Навроцкий. Фото: Getty Images

Национальная избирательная комиссия Польши обнародовала результаты подсчета 100% избирательных участков. Победу на президентских выборах одержал Кароль Навроцкий.

Источник: Onet.pl, Gazeta wyborcza

Детали: По результатам обработки 100% данных с избирательных участков, директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей и одержал победу во втором туре выборов президента Польши. Его оппонент – мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 49,11% голосов.

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По данным экзит-пола, во втором туре выборов президента Польши минимальное преимущество имел Тшасковский с 50,3% голосов.

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны, также они показали изменение отношения к Украине. Детали – в статье "Меньшее зло" не только для Украины: кто и благодаря чему станет новым президентом Польши

виборыПольша
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