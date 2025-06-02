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Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с РФ

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловПонедельник, 2 июня 2025, 09:37
Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с РФ
Георгий Тихий, фото: Getty Images

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий сообщил, что украинская делегация прибыла в Турцию на второй раунд переговоров с российской делегацией.

Источник: Тихий в комментарии журналистам, передает "Европейская правда"

Детали: В понедельник, 2 июня, украинская делегация прибыла в Стамбул на второй раунд переговоров с российской делегацией.

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Переговоры между представителями стран запланированы во второй половине дня.

Что предшествовало:

  • 1 июня президент Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле "по достижению справедливого и устойчивого мира".
  • Как и в предыдущей делегации, возглавляет ее министр обороны Рустем Умеров, и из нового списка исключили Алексея Маловацкого, начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
  • В делегацию были добавлены Андрей Фомин, Евгений Острянский и Юрий Ковбаса.
  • Ранее Россия заявила, что хочет новых переговоров с Украиной в Стамбуле в понедельник, 2 июня, где покажет "меморандум" с предложениями о перемирии и завершении войны.
  • В то же время в Киеве после этого отметили, что для достижения результатов на встрече им нужно ознакомиться с российским "меморандумом" заранее.

российско-украинская войнаТурцияпереговоры
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