Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с РФ
Понедельник, 2 июня 2025, 09:37
Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий сообщил, что украинская делегация прибыла в Турцию на второй раунд переговоров с российской делегацией.
Источник: Тихий в комментарии журналистам, передает "Европейская правда"
Детали: В понедельник, 2 июня, украинская делегация прибыла в Стамбул на второй раунд переговоров с российской делегацией.
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Переговоры между представителями стран запланированы во второй половине дня.
Что предшествовало:
- 1 июня президент Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле "по достижению справедливого и устойчивого мира".
- Как и в предыдущей делегации, возглавляет ее министр обороны Рустем Умеров, и из нового списка исключили Алексея Маловацкого, начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
- В делегацию были добавлены Андрей Фомин, Евгений Острянский и Юрий Ковбаса.
- Ранее Россия заявила, что хочет новых переговоров с Украиной в Стамбуле в понедельник, 2 июня, где покажет "меморандум" с предложениями о перемирии и завершении войны.
- В то же время в Киеве после этого отметили, что для достижения результатов на встрече им нужно ознакомиться с российским "меморандумом" заранее.