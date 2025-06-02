Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с РФ

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий сообщил, что украинская делегация прибыла в Турцию на второй раунд переговоров с российской делегацией.

Источник: Тихий в комментарии журналистам, передает "Европейская правда"

Детали: В понедельник, 2 июня, украинская делегация прибыла в Стамбул на второй раунд переговоров с российской делегацией.

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Переговоры между представителями стран запланированы во второй половине дня.

Что предшествовало: