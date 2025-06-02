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На Ивано-Франковщине начальник ТЦК завышал цифры мобилизации, чтобы улучшить статистику – ГБР

Станислав ПогориловПонедельник, 2 июня 2025, 10:34
На Ивано-Франковщине начальник ТЦК завышал цифры мобилизации, чтобы улучшить статистику – ГБР
фото: ГБР

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении одному из начальников ТЦК в Ивано-Франковской области, который вносил ложную информацию в автоматизированную систему учета для фиктивного повышения показателей мобилизации.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Чиновник с помощью своего криптографического ключа несанкционированно менял сведения в карточках военнообязанных: оформлял их якобы привлечение в армию, снимал с учета и выдавал направление в три разные воинские части. При этом точно знал, что указанные лица фактически не были мобилизованы".

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Детали: Сообщается, что правоохранители уже установили 17 человек, которых фигурант незаконно "мобилизовал". Все они находились по месту жительства, а воинские части, в которые их якобы направили, подтвердили отсутствие таких мобилизованных в своих рядах.

 

Следствие считает, что действия чиновника были умышленными и направленными на искусственное улучшение отчетности по мобилизации.

Чиновнику инкриминируют несанкционированное изменение информации в автоматизированной системе лицом с правом доступа, совершенное повторно. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

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Расследование продолжается. Проверяется наличие подобных случаев в других ТЦК.

ГБРТЦК
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