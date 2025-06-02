Зеленский: Не уверен, что россияне будут готовы к продуктивным встречам в Стамбуле
Президент Владимир Зеленский перед саммитом стран "Бухарестской девятки" и Нордических стран сообщил, что не уверен, что российская делегация будет готова к продуктивной встрече в Стамбуле, однако назвал, важные для Украины вопросы для обсуждения.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на трансляцию
Прямая речь Зеленского: "Я говорил с моим министром обороны рано утром - поэтому они готовятся к встрече. Я не уверен, что россияне будут готовы к продуктивным встречам, но мы всегда должны рассчитывать на определенные решения".
Детали: По словам президента, для Украины важными вопросами являются: безусловное прекращение огня, гуманитарные вопросы по возвращению похищенных детей, а также - вопрос "гражданских заключенных и журналистов, политических заключенных". Он подчеркнул важность возвращения их всех домой.
Ожидается, что переговоры с российской делегацией начнутся около 13:00 по Киеву. Перед ними первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз скоординировали позиции с представителями европейских партнеров Украины – Германии, Италии и Великобритании.
Что предшествовало:
- Предыдущие переговоры между Украиной и Россией состоялись 16 мая в Стамбуле. Тогда стороны договорились об обмене в формате "1000 на 1000", после чего должны были обменяться собственными видениями прекращения огня и завершения войны.
- Россия традиционно нарушила договоренности и отказалась направлять свои предложения.