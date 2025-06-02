В Верховной Раде прогнозируют, что выбор поляков в голосовании за президента усложнит путь Украины в ЕС

Нардеп фракции "Евросолидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая возглавляет парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, считает, что избрание Кароля Навроцкого президентом Польши может усложнить процесс вступления Украины в ЕС.

Источник: Климпуш-Цинцадзе в комментарии "Интерфакс-Украина", "Европейская правда"

Прямая речь: "Выбор поляков, скорее всего, усложнит диалог внутри ЕС и нашу евроинтеграцию. Также печально видеть немыслимое до сих пор превращение Польши из адвоката Украины в НАТО в страну, которая может быть против"

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Детали: Депутат отметила поляризацию польского общества и его "отклонение в сторону изоляционизма", что вызывает тревогу.

Климпуш-Цинцадзе выразила надежду, что польскому политикуму хватит мудрости понять пагубность этого пути, а Украине хватит сил выстроить конструктивный диалог и донести им это.

"Украину ждут все более сильные испытания, потому что выборы в Польше - это лишь часть общей тенденции роста изоляционизма даже там, где он смертельно опасен. Это вирус дефицита взрослости, от которого свободный мир пока не имеет вакцины", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

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Что предшествовало: По итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, Навроцкий набрал 50,89% голосов, а его соперник Рафал Тшасковский - 49,11%.

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