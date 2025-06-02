РосСМИ опубликовали текст "меморандума": среди требований – выборы и выход из 4 областей
Российские государственные информационные агентства вечером 2 июня опубликовали текст российского "меморандума об урегулировании" с предложениями о прекращении огня.
Источник: ТАСС
Детали: В частности Россия требует вывода украинских войск из Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей как условие прекращения огня.
Также речь идет о нейтралитете Украины, что предусматривает отказ от вступления в военные союзы и запрет на размещение на территории Украины иностранных формирований.
В перечне упоминают еще прекращение огня, подтверждение, что Украина не будет обладать ядерным оружием, роспуск украинских "националистических формирований" и ограничение численности ВСУ.
Русскому языку предлагают предоставить статус официального и "обеспечить свободу русскоязычного населения".
Также в документе говорится о:
- снятии всех санкций и отказе от введения новых;
- отказе от "взаимных претензий" в связи с нанесенным в боевых действиях ущербом;
- снятии ограничений в отношении УПЦ МП;
- поэтапном восстановлении дипломатических и экономических связей с РФ, в том числе и с "третьими государствами".
Во втором разделе РФ назвала так называемые условия прекращения огня в двух вариантах. В первом речь идет о начале выхода ВСУ из Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей.
Второй вариант назвали "пакетным предложением" и в него вошло:
- запрет на передислокацию ВСУ;
- прекращение мобилизации и начало демобилизации;
- прекращение зарубежных поставок оружия, в том числе предоставление разведданных и спутниковой связи;
- запрет на размещение иностранной военной помощи на территории Украины;
- гарантии на отказ от "диверсий и подрывной деятельности на территории РФ";
- взаимная амнистия политзаключенных;
- объявление даты проведения выборов президента и Верховной Рады, которые должны состояться якобы не позднее, чем через сто дней после отмены военного положения.
Для принятия документа "предлагают" объявить 2-3 дневное перемирие для сбора в "серой зоне" тел погибших и устроить передачу Украине 6000 тел погибших военнослужащих.
Напомним:
- Встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть больше часа, стала второй с 16 мая.
- По итогам переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации договорились об очередном обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих и рассмотрели предложение Украины о встрече лидеров в конце июня.