РосСМИ опубликовали текст "меморандума": среди требований – выборы и выход из 4 областей

Российские государственные информационные агентства вечером 2 июня опубликовали текст российского "меморандума об урегулировании" с предложениями о прекращении огня.

Источник: ТАСС

Детали: В частности Россия требует вывода украинских войск из Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей как условие прекращения огня.

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Также речь идет о нейтралитете Украины, что предусматривает отказ от вступления в военные союзы и запрет на размещение на территории Украины иностранных формирований.

В перечне упоминают еще прекращение огня, подтверждение, что Украина не будет обладать ядерным оружием, роспуск украинских "националистических формирований" и ограничение численности ВСУ.

Русскому языку предлагают предоставить статус официального и "обеспечить свободу русскоязычного населения".

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Также в документе говорится о:

снятии всех санкций и отказе от введения новых;

отказе от "взаимных претензий" в связи с нанесенным в боевых действиях ущербом;

снятии ограничений в отношении УПЦ МП;

поэтапном восстановлении дипломатических и экономических связей с РФ, в том числе и с "третьими государствами".

Во втором разделе РФ назвала так называемые условия прекращения огня в двух вариантах. В первом речь идет о начале выхода ВСУ из Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Второй вариант назвали "пакетным предложением" и в него вошло:

запрет на передислокацию ВСУ;

прекращение мобилизации и начало демобилизации;

прекращение зарубежных поставок оружия, в том числе предоставление разведданных и спутниковой связи;

запрет на размещение иностранной военной помощи на территории Украины;

гарантии на отказ от "диверсий и подрывной деятельности на территории РФ";

взаимная амнистия политзаключенных;

объявление даты проведения выборов президента и Верховной Рады, которые должны состояться якобы не позднее, чем через сто дней после отмены военного положения.

Для принятия документа "предлагают" объявить 2-3 дневное перемирие для сбора в "серой зоне" тел погибших и устроить передачу Украине 6000 тел погибших военнослужащих.

Напомним: