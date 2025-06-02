Зеленский: Из 6000 тел военных, которые хотят передать Украине россияне, только 15% опознанных

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из 6000 тел военных, которые РФ хочет передать Украине только 15% опознанных.

Источник: онлайн-брифинг Зеленского

Прямая речь: "Россияне заявили, что готовы передать тела наших погибших воинов, но здесь очень тщательно нужно изучить этот вопрос, и я сказал об этом министру обороны Умерову.

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Потому что, как мне стало известно, опознанных, из этих 6000 – 15%, это очень важно все проверить, всех наших надо забрать обязательно. Впрочем, у нас уже был один раз момент, когда они передавали тела и там передавали, в том числе тела своих российских убитых солдат".

Что предшествовало:

На переговорах в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат.