Зеленский: Из 6000 тел военных, которые хотят передать Украине россияне, только 15% опознанных
Понедельник, 2 июня 2025, 20:40
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из 6000 тел военных, которые РФ хочет передать Украине только 15% опознанных.
Источник: онлайн-брифинг Зеленского
Прямая речь: "Россияне заявили, что готовы передать тела наших погибших воинов, но здесь очень тщательно нужно изучить этот вопрос, и я сказал об этом министру обороны Умерову.
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Потому что, как мне стало известно, опознанных, из этих 6000 – 15%, это очень важно все проверить, всех наших надо забрать обязательно. Впрочем, у нас уже был один раз момент, когда они передавали тела и там передавали, в том числе тела своих российских убитых солдат".
Что предшествовало:
На переговорах в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат.